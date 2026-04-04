Schaufenster von Schuhhaus beschädigt – Hinweise gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag im Herzen von Hohenems: Das Schuhgeschäft Rosenberger am Schlossplatz wurde beschädigt. Nun werden Hinweise gesucht.

Während der Nachtstunden vom 3. auf den 4. April 2026 wurde die Glasfront des Fachgeschäfts beschädigt. Die Polizei Vorarlberg erklärt den Sachverhalt in ihrer Aussendung wie folgt: „In der Nacht von Freitag (3. April 2026) auf Samstag (4. April 2026) kam es in Hohenems zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte das Schaufenster des Geschäfts ‚Rosenberger‘.“ Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die Sachbeschädigung kein Zufall war. Es wurde „im oberen Bereich der Auslage eine punktuelle Beschädigung der Glasfläche festgestellt“.

Ermittlungen laufen: Zeugen gesucht

Die Polizei richtet folgenden Appell an die Bevölkerung: „Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden.“