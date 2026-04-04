Nach Großbrand im Zillertal – heiße Asche als Auslöser

Nachdem am gestrigen Freitag ein verheerendes Feuer ein Wirtschaftsgebäude in Kaltenbach (Bezirk Schwaz/Tirol) teilweise zerstörte, liegen nun die Ergebnisse der Brandermittler vor. Experten der Landesstelle für Brandverhütung und des Landeskriminalamts (LKA) haben den Brandort am 4. April 2026 genau untersucht.

Asche im Restmüll

Die Ursache für das Flammeninferno ist laut Polizei wahrscheinlich auf eine Unachtsamkeit zurückzuführen. In einer aktuellen Aussendung der Polizei heißt es: „Nach den bisherigen Erkenntnissen und der Spurenlage muss davon ausgegangen werden, dass das Brandgeschehen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, auf die Entsorgung von Asche in den Restmüll im Bereich des Müllraumes zurückzuführen ist.“ Technische Defekte oder gar vorsätzliches Handeln konnten die Ermittler nach der Begutachtung der Spurenlage am Einsatzort „bislang ausschließen“.