Skip to content
Region auswählen:
/ ©Canva Montage
Auf dem Foto von www.5min.at sieht man die Feuerwehr, die ein Feuer löscht.
Wahrscheinlich führte unachtsam entsorgte Asche im Müllraum zum verheerenden Flammeninferno.
Zillertal/Tirol
04/04/2026
Ermittlungen

Nach Großbrand im Zillertal – heiße Asche als Auslöser

Der Großbrand in Kaltenbach wurde laut Ermittlern wahrscheinlich durch im Restmüll entsorgte Asche ausgelöst. Technische Defekte wurden offiziell ausgeschlossen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)

Nachdem am gestrigen Freitag ein verheerendes Feuer ein Wirtschaftsgebäude in Kaltenbach (Bezirk Schwaz/Tirol) teilweise zerstörte, liegen nun die Ergebnisse der Brandermittler vor. Experten der Landesstelle für Brandverhütung und des Landeskriminalamts (LKA) haben den Brandort am 4. April 2026 genau untersucht.

Asche im Restmüll

Die Ursache für das Flammeninferno ist laut Polizei wahrscheinlich auf eine Unachtsamkeit zurückzuführen. In einer aktuellen Aussendung der Polizei heißt es: „Nach den bisherigen Erkenntnissen und der Spurenlage muss davon ausgegangen werden, dass das Brandgeschehen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, auf die Entsorgung von Asche in den Restmüll im Bereich des Müllraumes zurückzuführen ist.“ Technische Defekte oder gar vorsätzliches Handeln konnten die Ermittler nach der Begutachtung der Spurenlage am Einsatzort „bislang ausschließen“.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: