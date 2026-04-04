Strom-Engpass in Österreich: Dunkelflaute bringt Versorgung ans Limit

Wochenlang kaum Sonne, zu wenig Wind: Der Februar hat gezeigt, wie verletzlich das Stromsystem in Österreich ist. Ohne massive Importe und den Einsatz von Reservekraftwerken wäre die Versorgung nicht stabil geblieben.

Immer wieder mussten auch sogenannte Reservekraftwerke einspringen, um Engpässe im Netz zu verhindern. Diese Einsätze verursachen jedoch Kosten, allein im Februar lagen sie bei mehreren Millionen Euro.

Immer wieder mussten auch sogenannte Reservekraftwerke einspringen, um Engpässe im Netz zu verhindern. Diese Einsätze verursachen jedoch Kosten, allein im Februar lagen sie bei mehreren Millionen Euro.

Der Winter 2025/26 zählt zu den trübsten seit Jahren und genau das wurde für Österreich zum Problem. Zwischen Herbst und Februar herrschte statistisch gesehen an jedem zweiten Tag eine sogenannte Dunkelflaute. Das bedeutet: Windräder standen oft still, Photovoltaikanlagen lieferten kaum Strom und auch die Wasserkraft war eingeschränkt, weil viele Flüsse weniger Wasser führten. Für ein Land, das stark auf erneuerbare Energien setzt, ist genau diese Kombination besonders kritisch.

Strom aus dem Ausland als Rettung

Die Folgen waren deutlich spürbar, zumindest im Hintergrund. Im Februar musste Österreich fast durchgehend Strom importieren. Insgesamt waren es rund 997 Gigawattstunden, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Nur an zwei Tagen konnte überhaupt Strom exportiert werden. Besonders brisant: Anfang Februar wurde ein neuer Höchstwert erreicht. Noch nie zuvor musste an einem einzelnen Tag so viel Strom aus dem Ausland bezogen werden. Das zeigt, wie groß die Versorgungslücke in dieser Phase tatsächlich war.

Reservekraftwerke im Dauereinsatz

Doch allein mit Importen war es nicht getan. Immer wieder mussten auch sogenannte Reservekraftwerke einspringen, um Engpässe im Netz zu verhindern. Vor allem Gaskraftwerke spielten dabei eine zentrale Rolle. Sie konnten kurzfristig zusätzliche Energie liefern, wenn andere Quellen ausfielen. Diese Einsätze verursachen jedoch Kosten, allein im Februar lagen sie bei mehreren Millionen Euro.

Erneuerbare liefern, aber nicht genug

Auf den ersten Blick wirkt die Entwicklung widersprüchlich. Denn insgesamt wurde im Februar sogar mehr erneuerbare Energie erzeugt als im Jahr davor. Vor allem die Wasserkraft konnte aufgrund höherer Niederschläge zulegen, auch die Windkraft verzeichnete Zuwächse. Doch gleichzeitig stieg der Stromverbrauch deutlich an. Am Ende reichte die Produktion aus erneuerbaren Quellen nur für etwa 64 Prozent des Bedarfs. Der Rest musste anderweitig gedeckt werden. Besonders stark fiel der Einbruch bei der Solarenergie aus. Aufgrund der geringen Sonneneinstrahlung ging die Produktion deutlich zurück, mit direkten Auswirkungen auf Haushalte, die mehr Strom aus dem Netz beziehen mussten.

Warum Dunkelflauten so gefährlich sind

Das Problem liegt nicht nur in einzelnen Energiequellen, sondern im Zusammenspiel. Wenn Sonne, Wind und Wasser gleichzeitig schwächeln, fällt ein großer Teil der Stromproduktion weg. Gleichzeitig steigt im Winter der Bedarf, etwa durch Heizung, Beleuchtung und Industrie. Diese Kombination bringt selbst gut aufgestellte Systeme an ihre Grenzen. Die Dunkelflaute ist daher eines der größten Risiken für die Energieversorgung der Zukunft.

Netz stößt an seine Grenzen

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Infrastruktur. Selbst wenn ausreichend Strom im Ausland verfügbar ist, muss er auch nach Österreich transportiert werden können. Genau hier zeigen sich Schwachstellen: Die bestehenden Leitungen sind teilweise nicht ausreichend dimensioniert, um große Mengen schnell ins Land zu bringen. Der Ausbau des Stromnetzes gilt deshalb als Schlüsselprojekt für die kommenden Jahre.

Blick in die Zukunft

Die Ereignisse im Februar sind für viele Experten ein Warnsignal. Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien wird das System flexibler, aber auch anfälliger für Schwankungen. Gleichzeitig wächst der Strombedarf weiter, etwa durch Elektromobilität oder neue Technologien. Das bedeutet: Phasen wie diese könnten in Zukunft häufiger auftreten. Um solche Situationen künftig besser zu bewältigen, braucht es mehrere Maßnahmen gleichzeitig. Neben dem Ausbau der Netze spielen auch Speicherlösungen eine zentrale Rolle. Sie könnten überschüssige Energie aus sonnigen oder windreichen Zeiten speichern und bei Bedarf wieder abgeben. Auch flexible Kraftwerke bleiben vorerst unverzichtbar, um kurzfristige Schwankungen auszugleichen.