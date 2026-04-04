Bank-Betrug in Innsbruck: 58-Jähriger verliert fünfstelligen Betrag

Zwischen dem 27. und 30. März 2026 wurde das Opfer von einer Frau kontaktiert, die sich als Servicemitarbeiterin eines renommierten österreichischen Bankinstituts ausgab. Die Anruferin nutzte dabei eine Telefonnummer, die der echten Banknummer täuschend ähnlich war. Die Betrügerin tischte dem Mann eine Schock-Nachricht auf: „Auf dem Bankkonto sei ein Virus, und daher seien die Ersparnisse nicht mehr sicher.“ Um das Geld angeblich zu retten, müsse die Bank die Beträge mit Hilfe des Kunden und dessen Verifizierungscodes auf sichere Konten umbuchen.

Täter verfügten über Detailwissen

Was diesen Fall so gefährlich machte, war das Insiderwissen der Täterschaft. Die falsche Mitarbeiterin kannte bereits persönliche Daten sowie Bankverbindungen des 58-Jährigen. Aufgrund dieser Details „zweifelte das Opfer nicht an der Echtheit der Anruferin“, so die Tiroler Polizei in einer Aussendung. Im guten Glauben, seine Ersparnisse zu schützen, autorisierte der Mann mehrere Transaktionen. Das bittere Erwachen folgte kurz darauf: Statt einer Rettung der Gelder kam es zu mehreren Abbuchungen. Dem Opfer entstand ein finanzieller Schaden „in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages“.