Biker prallt frontal gegen Straßenschild

Ein Verkehrsunfall forderte am Samstagnachmittag, dem 4. April 2026, die Einsatzkräfte in Pinkafeld. Ein Motorradlenker kam im Bereich der Ortseinfahrt zu Sturz und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Einsatz am Gerichtsberg: Ein Kleinmotorrad war laut Feuerwehrberichten aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem Straßenschild kollidiert. „Das Motorrad und der Lenker wurden bei dem Crash in den Straßengraben geschleudert“, so die Stadtfeuerwehr Pinkafeld in einem Bericht auf Facebook.

18 Mann im Einsatz

Die Feuerwehr rückte mit 18 Mann aus. Auch das Rote Kreuz war vor Ort. Der Motorradlenker wurde mit Verletzungen in die Klinik Oberwart gebracht. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld übernahm die Bergung des beschädigten Bikes. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.