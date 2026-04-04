Ab Juni: Diese Produkte verschwinden endgültig aus dem Verkauf

Die Regelung gilt eigentlich schon länger, wird für einige Produkte nun aber demnächst schlagend. Mit 1. Juni dürfen erhitzte Tabakerzeugnisse mit charakteristischem Aroma in Österreich dann nicht mehr verkauft werden.

Raucher haben es aktuell wahrlich nicht leicht. Erst wurden im März Zigaretten und Zigarren teurer – alles dazu hier: Ab März: Zigaretten & Zigarren werden wieder teurer -, dann sind die Preise auch bei E-Zigaretten und Tabakbeuteln (auch Snus) im April kräftig angezogen. Was ihr dazu wissen müsst: Ab April teurer: Diese Tabakprodukte sind betroffen. Und nun werden einige Produkte gänzlich aus dem Verkauf in Österreich verschwinden. Aber schon vorweg: „Normale“ Zigaretten und Co. sind nicht betroffen.

Bereits produzierte Tabaksticks dürfen noch bis Ende Mai verkauft werden

Das bereits für Zigaretten und für Tabak zum Selbstdrehen geltende Aroma-Verbot wurde nämlich auf „sämtliche erhitzte Tabakerzeugnisse mit charakteristischem Aroma ausgeweitet“, wie aus einer Parlamentskorrespondenz Mitte letzten Jahres zu entnehmen ist. Gemeint sind damit die „Tabaksticks„. Bereits produzierte oder in Verkehr gebrachte Produkte können maximal noch bis 31. Mai 2026 verkauft werden, danach werden sie endgültig aus den Regalen verschwinden. Nicht umfasst von der Regelung sind jedenfalls E-Zigaretten, bei denen eine Flüssigkeit verdampft wird.

©Parlamentsdirektion/ Michael Buchner Tabaksticks mit Aromastoffen dürfen nur noch bis Ende Mai verkauft werden.

Weitere Maßnahmen wurden Mitte 2025 gesetzt

Gleichzeitig wurden Mitte vorigen Jahres übrigens auch die Kennzeichnungsbestimmungen verschärft. Dadurch gibt es keine Ausnahmen mehr bei der Verpflichtung zu Info-Botschaften oder gleichen kombinierten, gesundheitsbezogenen Warnhinweisen, wie etwa Text, Bild und Info über Hilfsprogramme zur Raucherentwöhnung. Alles dazu auch hier auf 5min.at: Nationalrat beschließt Verbot von aromatisierten Tabaksticks.