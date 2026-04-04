Orientierungslos im Nebel: Acht Personen vom Arlberg gerettet

Dichter Nebel und schlechte Sicht führten am 4. April 2026 zu einem Einsatz der Bergrettung im Skigebiet zwischen St. Anton am Arlberg und Zürs. Acht Wintersportler, darunter vier Kinder, riefen den Notruf.

Eine sechsköpfige Gruppe aus dem Vereinigten Königreich – darunter vier Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren – sowie ein US-amerikanisches Ehepaar verloren im Gemeindegebiet von Lech völlig die Orientierung. Nach einer Bergfahrt mit der Flexenbahn waren sie bei schlechter Sicht über den Pistenrand hinausgeraten und fälschlicherweise alten Spuren ins freie Gelände gefolgt.

Rettung per Tau nach Erschöpfung

Gegen die Wand aus Nebel hatten die Urlauber keine Chance und setzten einen Notruf ab. Neun Mitglieder der Bergrettung Lech stiegen auf, konnten die Gruppe lokalisieren und sie zunächst unter die Nebelgrenze begleiten. Dort zeigte sich jedoch die Belastung der vergangenen Stunden: „Da die Beteiligten bereits deutliche Erschöpfungssymptome zeigten, wurden die insgesamt acht Personen schließlich vom BMI-Hubschrauber ‚Libelle‘ per Taubergung sicher und unverletzt ins Tal gebracht“, so die Polizei in einer Aussendung.