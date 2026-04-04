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/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt den Ausblick vom Pyramidenkogel.
Wie wird das Wetter am Sonntag in Österreich?
Österreich
04/04/2026
Wetterprognose

Strahlendes Osterwetter in Österreich: Der Frühling ist da

Pünktlich zum Ostersonntag, den 5. April 2026, zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner besten Seite.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(124 Wörter)

Nachdem sich vereinzelte flache Nebelfelder, die vor allem in der Nähe größerer Gewässer auftreten können, rasch auflösen, übernimmt die Sonne das Kommando. „Tagsüber steht viel Sonnenschein auf dem Programm“, heißt es in der Prognose von der GeoSphere Austria. Erst gegen Abend machen sich im Nordwesten erste Wolkenfelder bemerkbar. Nach kühlen Frühtenwerten zwischen 0 und 7 Grad klettert das Thermometer tagsüber auf milde 19 bis 25 Grad.

Perfekte Bedingungen für Gipfelstürmer

Auch für Bergsportler ist der Ostersonntag ein echter Glückstag. In den Alpen herrscht „allgemein sehr gutes Bergwetter“. Bei überwiegendem Sonnenschein und nur harmlosen Wolken steigen die Temperaturen in 2000 Metern Höhe auf 6 bis 9 Grad an.

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