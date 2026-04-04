Dreister Diebstahl in Lienz: Unbekannte klauten Moped eines 16-Jährigen

In Lienz wurde ein Motorfahrrad direkt vor einer Wohnanlage gestohlen. Die Polizei ermittelt nun im Fall des 16-jährigen Opfers und sucht nach der unbekannten Täterschaft.

Ein unter einem Unterstand abgestelltes Moped in Lienz wurde zum Ziel von Dieben. Die Polizeiinspektion Lienz hat die Erhebungen zum Einbruchsdiebstahl aufgenommen.

Ein unter einem Unterstand abgestelltes Moped in Lienz wurde zum Ziel von Dieben. Die Polizeiinspektion Lienz hat die Erhebungen zum Einbruchsdiebstahl aufgenommen.

In Lienz wurde ein 16-jähriger Österreicher Opfer eines dreisten Einbruchsdiebstahls, bei dem sein unter einem Fahrradunterstand abgestelltes Motorfahrrad entwendet wurde.

Fahrzeug samt Kennzeichen gestohlen

Die bislang unbekannte Täterschaft schlug im Zeitraum zwischen dem 27. März und dem 4. April direkt neben einer Wohnanlage zu und nahm das Fahrzeug samt Kennzeichen mit. Während die genaue Schadenshöhe derzeit noch ermittelt wird, hat die Polizeiinspektion Lienz die Erhebungen bereits aufgenommen.