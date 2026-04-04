Rettung am Untersberg: Chinesische Studentin blieb im Schnee stecken

Bergretter seilten sich am Ostersamstag am Untersberg zu einer erschöpften Studentin ab. Wegen Nebels konnte der Hubschrauber die durchnässte Frau erst nach einem Abstieg im Tal in Sicherheit bringen.

Ein geplanter Osterurlaub in Salzburg nahm am Samstag eine gefährliche Wendung, als eine chinesische Studentin am Untersberg in eine lebensbedrohliche Lage geriet. Die Wanderin im Alter zwischen 20 und 25 Jahren war am Ostersamstag auf dem Reitsteig unterwegs, unterschätzte jedoch die winterlichen Verhältnisse in den höheren Lagen. Auf rund 1.200 Metern Seehöhe, im Bereich der sogenannten Frauenwände, blieb sie völlig durchnässt im tiefen Schnee stecken und konnte weder vor noch zurück. Gegen 15:30 Uhr wählte sie schließlich den Notruf, was eine großangelegte Rettungsaktion auslöste.

©Bergrettung Grödig

Wetterverhältnisse erschwerten Rettung

Die Rettung gestaltete sich aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse als äußerst schwierig. Da dichter Nebel eine sofortige Taubergung durch den herbeigerufenen Polizeihubschrauber Libelle unmöglich machte, mussten sieben Einsatzkräfte der Bergrettung Grödig einen mühsamen Umweg in Kauf nehmen. Sie fuhren mit der Untersbergbahn zur Bergstation auf 1.776 Metern Höhe, um von dort aus zu Fuß zur Verunglückten abzusteigen. Die Bergretter mussten sich schließlich zu der erschöpften Frau abseilen, um zu ihr vorzudringen.

Einsatz dauerte über vier Stunden

Einsatzleiter Alexander Schweiger berichtete später, dass sie unverletzt war, aber ihr kalt sei. „Wir versorgten sie mit trockener Kleidung und stiegen mit ihr bis unter die Nebelgrenze ab“, setzte er fort. Nach einer Erstversorgung mit trockener Kleidung begleiteten die Retter die Studentin zu Fuß weiter bergab, bis sie die Nebelgrenze durchbrochen hatten. Erst dort bot sich ein ausreichendes Sichtfenster für die Luftrettung. Der Hubschrauber konnte die Wanderin schließlich per Tau aufnehmen und sicher ins Tal fliegen. Nach fast vier Stunden intensiver Arbeit konnte die Bergrettung den Einsatz um 19:14 Uhr erfolgreich beenden.