Zeugenaufruf nach Beinahe-Crash mit Straßenbahn in Innsbruck

Nach einem Beinahe-Crash mit einer Straßenbahn auf der Kreuzung Defreggerstraße – Körnerstraße in Innsbruck ist die Polizei auf der Suche nach der Lenkerin eines schwarzen VW Polo.

Die Straßenbahn der Linie 2 durchfuhr die Kreuzung Defreggerstraße – Körnerstraße in östliche Richtung, als der schwarze VW Polo plötzlich entgegen der Einbahn aus der Körnerstraße kam. „Die unbekannte Lenkerin fuhr in die Kreuzung ein, drehte um und befuhr anschließend die Körnerstraße in die richtige Richtung“, heißt es vonseiten der Polizei.

Notbremsung verhindert Crash

Der 45-jährige Straßenbahnführer leitete eine Notbremsung ein; konnte so haarscharf eine Kollision verhindern. Jedoch stürzte aufgrund des Bremsmanövers ein Fahrgast. „Die 74-Jährige Österreicherin wurde dadurch leicht verletzt“, so die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion, welche nun auf der Suche nach Zeugen sind. Sie ersuchen die Bevölkerung nun um zweckdienliche Hinweise, um die Lenkerin des schwarzen VW Polo ausmitteln zu können.