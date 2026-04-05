Rasante Fahrt mit Folgen: Auto reißt Laterne und Zaun nieder

Im Stadtteil Amras im Osten von Innsbruck kam es am Karsamstag zu einem fast schon spektakulären Unfall: Ein 20-Jähriger verlor nach einer Kollision mit einem anderen Auto die Kontrolle über seinen Wagen.

Szenen, wie im Film, spielten sich am Abend des Karsamstags auf einer Kreuzung im Stadtteil Amras im Osten von Innsbruck (Tirol) ab. Ein 20-jähriger dürfte dort laut der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Zur selben Zeit bog ein 54-jähriger Autofahrer ohne Anzuhalten in die Kreuzung ein. „Dabei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge“, so die Beamten der Verkehrsinspektion.

Spektakulärer Unfall in Tirol

Was dann passierte, könnte genauso gut aus einem Actionstreifen stammen: Der Wagen des 20-Jährigen geriet zunächst ins Schleudern; überschlug sich dann. Dabei nahm er eine Straßenlaterne mit. „Sie wurde gänzlich umgefahren“, erklären die Polizisten. In der Folge durchbrach das Unfallauto einen Zaun, kam schließlich auf dem angrenzenden Grundstück zum Stillstand. Im Zuge dessen wurden auch ein geparkter Wagen sowie ein Food Truck beschädigt.

Fahrer hatten Glück im Unglück

Das Auto des Zweitbeteiligten wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Lenker hingegen hatten Glück im Unglück. „Sie gaben an lediglich leicht verletzt zu sein“, zeigt sich auch die Exekutive erleichtert. Die beiden wurden von Rettungskräften vor Ort erstversorgt und anschließend ins LKH Innsbruck eingeliefert.