Mehr Sicherheit: Österreich nimmt hunderte neue Polizeischüler auf

Im September 2026 werden bundesweit rund 580 neue Polizeischülerinnen und -schüler ihre Ausbildung beginnen. Mit den kontinuierlichen Aufnahmen will das Innenministerium den Personalstand der Exekutive stärken.

Österreichs Polizei wächst weiter: Für September 2026 sind bundesweit rund 580 neue Polizeischülerinnen und -schüler geplant, um den Personalstand zu sichern und die öffentliche Sicherheit nachhaltig zu stärken. „Der aktuelle Personalstand bei der Polizei wird durch weitere Neuaufnahmen nachhaltig abgesichert. Die Stärkung der Exekutive für die Sicherheit der Menschen in unserem Land wird dadurch konsequent fortgesetzt“, hielt Innenminister Gerhard Karner für das Jahr 2026 fest.

Bundesweit rund 580 neue Polizeischüler

Im September 2026 werden daher bundesweit insgesamt rund 580 weitere Polizeischülerinnen und Polizeischüler in die Ausbildung aufgenommen. Damit setzt das Innenressort die kontinuierlichen Aufnahmen der vergangenen Jahre in allen Bundesländern weiter fort. Allein von 2023 bis 2025 haben mehr als 4.000 Frauen und Männer ihre Polizeiausbildung erfolgreich abgeschlossen und wurden in den Außendienst gestellt.

Rund 1.400 Neuaufnahmen für 2026 geplant und zum Teil bereits umgesetzt

Bereits im März 2026 wurden österreichweit 233 Polizeischülerinnen und -schüler aufgenommen, im Juni 2026 sind weitere 225 Aufnahmen geplant für Niederösterreich, aber vor allem für Wien. Für September 2026 sind bundesweit 585 Aufnahmen in allen Bundesländern vorgesehen. Das Gros der Aufnahmen ist auch bei diesem Termin für Wien vorgesehen. Die weiteren Aufnahmen werden im Dezember 2026 erfolgen.

Personalstand trotz Pensionsabgängen ausgebaut

Die Polizei stand in den vergangenen Jahren vor der Herausforderung, viele Pensionsabgänge ausgleichen zu müssen. Durch die Aufnahmen ist es gelungen, diese Abgänge nicht nur auszugleichen, sondern den Personalstand weiter auszubauen. In den vergangenen zehn Jahren ist dieser um mehr als 4.100 Polizistinnen und Polizisten gewachsen. Die Personal- und Aufnahmezahlen der Sicherheitsexekutive sind vom aktuellen Sparbudget des Bundes nicht betroffen: Jeder personelle Abgang innerhalb der Polizei wird vollständig und im Verhältnis 1:1 nachbesetzt. In der Verwaltung wird derzeit nur jede dritte Stelle nachbesetzt.





