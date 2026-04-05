So soll das Pensions-Problem bei der Polizei gelöst werden

Auch vor der Polizei macht die Pensionierungswelle der Baby Boomer Generation nicht Halt. Dagegen geht man 2026 etwa mit rund 1.400 Neuaufnahmen vor und möchte die vakanten Stellen 1:1 nachbesetzen.

„Die Stärkung der Exekutive für die Sicherheit der Menschen in unserem Land wird dadurch konsequent fortgesetzt“, hielt Innenminister Gerhard Karner in diesem Zusammenhang fest. Dabei sollen im September in allen Bundesländern 585 Polizeischüler neu aufgenommen werden, für das gesamte Jahr sind rund 1.400 Neuaufnahmen geplant. Im März wurden dazu bereits 233 Personen österreichweit aufgenommen, im Juni sind weitere 225 Aufnahmen geplant – für Niederösterreich und vor allem für Wien. Der Großteil der Aufnahmen im September ist ebenfalls für Wien vorgesehen, erklärt das Ministerium weiter. Die verbliebenen Aufnahmen sind dann für Dezember geplant.

©BKA / Christopher Dunker Innenminister Gerhard Karner sieht eine „konsequente Fortsetzung“ der Stärkung der Exekutive in Österreich.

Polizei-Personalstand wurde ausgebaut

Grund für die zahlreichen Aufnahmen nicht nur dieses Jahr sondern auch der vergangenen Jahre – immerhin haben laut Ministerium zwischen 2023 und 2025 mehr als 4.000 Personen ihre Polizeiausbildung abgeschlossen und wurden in den Außendienst gestellt – ist eine große Herausforderung: Man muss die vielen Pensionsabgänge ausgleichen. Und durch die Aufnahmen sei nicht nur gelungen, die Abgänge auszugleichen, sondern den Personalstand sogar weiter auszubauen. „In den vergangenen zehn Jahren ist dieser um mehr als 4.100 Polizistinnen und Polizisten gewachsen“, so das Innenministerium.

In Verwaltung wird nur jede dritte Stelle nachbesetzt

Abschließend erklärt man noch, dass weder Personal- noch Aufnahmezahl der Polizei vom aktuellen Sparbudget des Bundes betroffen sei. Jeder personelle Abgang bei der Polizei – und damit eben auch die Pensionsabgänge – soll vollständig und im Verhältnis 1:1 nachbesetzt werden. Abstriche macht man dahingegen in der Verwaltung, wo aktuell nur jede dritte Stelle nachbesetzt wird.