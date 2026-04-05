Jungpapa macht Steuerausgleich nie selbst: AK korrigiert teuren Fehler

Ein Vorarlberger ist Vater geworden und hat sich dazu entschlossen, erstmals den Steuerausgleich selbst zu machen. Wohl nicht gerechnet hatte er damit, was ihn bei seinem Termin bei der Arbeiterkammer (AK) erwarten sollte.

Jahrelang hat der frisch gebackene Vater darauf verzichtet, den Steuerausgleich selbst zu machen. Stattdessen wurde das automatisch für ihn erledigt, er bekam jedes Jahr weniger als 100 Euro. Er selbst dachte sich nicht viel dabei. Als er dann Vater wird, erinnert er sich daran, dass es Steuererleichterungen für Familien gibt und macht einen Termin bei der Arbeiterkammer (AK) in Vorarlberg aus. Ein Termin, der ihm mehrere tausend Euro bringen sollte, wie sich herausstellte.

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Pendlerpauschale, Homeoffice-Mobiliar, Familienbonus Plus…

Mehr als eine Stunde lang wurde dort gearbeitet und dem Mann bei seinen Fragen geholfen. Nicht nur das aktuelle Steuerjahr sondern auch die fünf zurückliegenden wurden dabei geprüft. Die Vaterschaft ist nämlich nicht die einzige Neuerung in seinem Leben, er hat auch Wohnsitz und Job gewechselt. Im neuen Arbeitsvertrag sind auch Homeofficetage hinterlegt, er kann also auch etwa Homeoffice-Mobiliar geltend machen. Eine Pendlerpauschale wurde in den vergangenen Jahren ebenfalls nicht herangezogen. Für das aktuelle Steuerjahr standen ihm dann noch Alleinverdienerabsetzbetrag und Familienbonus Plus zu. „Das Steuerwesen ist komplex. Privatleute können kaum alle Möglichkeiten kennen und ausschöpfen, das ihnen zustehende Geld vom Finanzamt zurückzuholen“, weiß auch AK-Steuerexpertin Eva-Maria Düringer.

©AK Vorarlberg AK-Steuerexpertin Eva-Maria Düringer: „Das Steuerwesen ist komplex.“

Steuerausgleich: AK „macht“ aus 220 insgesamt fast 6.000 Euro

Dank der Hilfe der AK-Experten erhielt der Jungpapa schließlich eine Steuergutschrift von nicht weniger als 5.951 Euro für die letzten fünf Jahre. Die antragslose Arbeitnehmerveranlagung hatte ihm für die vier Jahre davor lediglich 220 Euro gebracht. Generell machen den Steuerausgleich viele Österreicher nicht selbst. Alles dazu auch hier: 400 statt 800 Euro: Hunderttausende Österreicher verzichten auf Geld. Dabei zahlt er sich gerade bei Eltern aus. Ein Beispiel hat uns dazu auch die AK Wien gegeben. Mehr dazu hier auf 5min.at: 2 Kinder, 9.000 Euro: Familienvater holt sich jede Menge Geld zurück.

Was es zum Steuerausgleich dieses Jahr alles zu wissen gibt

„Viele Menschen müssen derzeit auf jeden Euro schauen. Das wissen wir aus den täglichen Beratungen und unseren Umfragen“, unterstreicht Vorarlbergs AK-Präsident Bernhard Heinzle. „Umso mehr freuen wir uns, wenn wir ihnen helfen können, zu ihrem Geld und ihrem Recht zu kommen.“ Alles, was ihr zum Steuerausgleich dieses Jahr wissen müsst – darunter eine Neuerung beim Anmeldeprozess bei FinanzOnline -, könnt ihr übrigens auch hier bei uns nachlesen: Ab 1. März: Steuerausgleich steht an – was du alles wissen musst.