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/ ©Fotomontage: Freiwillige Feuerwehr Eugendorf
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Unfall in einer Fotomontage.
Bei einem schweren Unfall standen Samstagabend drei Feuerwehren, die Rettung und ein Hubschrauber im Einsatz.
Eugendorf
05/04/2026
Auf der B1

Hubschraubereinsatz: Auto hat sich bei Unfall mehrmals überschlagen

Drei Feuerwehren waren bei einem schweren Unfall in der Osternacht, am 4. April 2026 gegen 20.24 Uhr, im Gemeindegebiet von Eugendorf (Flachgau, Salzburg) im Einsatz. Vor Ort ist ein Auto rund 100 Meter über eine Wiese gestürzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(206 Wörter)

Um 20.24 Uhr wurden die Florianis aus Kirchberg, Schwaighofen und Eugendorf per Sirene zum Unfallort auf der B1 gerufen. Aus noch unbekannter Ursache ist dort ein Auto von der Straße abgekommen und knapp 100 Meter weit über eine steile Wiese gestürzt. Dieses hat sich offenbar mehrfach überschlagen und kam am Ende wieder auf den Rädern zum Stillstand, heißt es nun seitens der Florianis aus Eugendorf.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Unfallauto und den Rettungshubschrauber.
©Freiwillige Feuerwehr Eugendorf |
Auch der Rettungshubschrauber war beim schweren Unfall in Eugendorf vor Ort.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das schwer beschädigte Unfallauto.
©Freiwillige Feuerwehr Eugendorf |
Das Auto wurde dabei völlig zerstört.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Unfallauto und die Einsatzkräfte.
©Freiwillige Feuerwehr Eugendorf |
Der Unfallort wurde von den Florianis beleuchtet und der Brandschutz mittels Handfeuerlöschern hergestellt.

Zufällig vorbeikommende Ärztin betreut Verletzten

Der verletzte Fahrer konnte von einer zufällig vorbeikommenden Ärztin betreut werden, ehe der Rettungshubschrauber an der Unfallstelle war. Der Verletzte wurde von den Rettungsmannschaften und der Feuerwehr zum Hubschrauber transportiert, parallel dazu hat man auch eine Beleuchtung des Unfallorts aufgebaut und mittels Handfeuerlöschern den Brandschutz sichergestellt.

B1 musste kurzfristig komplett gesperrt werden

Der Verkehr wurde vor Ort auf der B1 wechselseitig angehalten, nach dem Abflug des Hubschraubers konnten die Fahrzeugteile entlang der Unfallstrecke gesammelt und die Wiese gereinigt werden. Das Auto wurde mittels Seilwinde in Richtung einer Zufahrtsstraße gezogen. Um das völlig zerstörte Fahrzeug schließlich gänzlich abschleppen zu können, musste die B1 kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Gegen 22 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

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