Hubschraubereinsatz: Auto hat sich bei Unfall mehrmals überschlagen

Drei Feuerwehren waren bei einem schweren Unfall in der Osternacht, am 4. April 2026 gegen 20.24 Uhr, im Gemeindegebiet von Eugendorf (Flachgau, Salzburg) im Einsatz. Vor Ort ist ein Auto rund 100 Meter über eine Wiese gestürzt.

Um 20.24 Uhr wurden die Florianis aus Kirchberg, Schwaighofen und Eugendorf per Sirene zum Unfallort auf der B1 gerufen. Aus noch unbekannter Ursache ist dort ein Auto von der Straße abgekommen und knapp 100 Meter weit über eine steile Wiese gestürzt. Dieses hat sich offenbar mehrfach überschlagen und kam am Ende wieder auf den Rädern zum Stillstand, heißt es nun seitens der Florianis aus Eugendorf.

©Freiwillige Feuerwehr Eugendorf | Auch der Rettungshubschrauber war beim schweren Unfall in Eugendorf vor Ort. ©Freiwillige Feuerwehr Eugendorf | Das Auto wurde dabei völlig zerstört. ©Freiwillige Feuerwehr Eugendorf | Der Unfallort wurde von den Florianis beleuchtet und der Brandschutz mittels Handfeuerlöschern hergestellt.

Zufällig vorbeikommende Ärztin betreut Verletzten

Der verletzte Fahrer konnte von einer zufällig vorbeikommenden Ärztin betreut werden, ehe der Rettungshubschrauber an der Unfallstelle war. Der Verletzte wurde von den Rettungsmannschaften und der Feuerwehr zum Hubschrauber transportiert, parallel dazu hat man auch eine Beleuchtung des Unfallorts aufgebaut und mittels Handfeuerlöschern den Brandschutz sichergestellt.

B1 musste kurzfristig komplett gesperrt werden

Der Verkehr wurde vor Ort auf der B1 wechselseitig angehalten, nach dem Abflug des Hubschraubers konnten die Fahrzeugteile entlang der Unfallstrecke gesammelt und die Wiese gereinigt werden. Das Auto wurde mittels Seilwinde in Richtung einer Zufahrtsstraße gezogen. Um das völlig zerstörte Fahrzeug schließlich gänzlich abschleppen zu können, musste die B1 kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Gegen 22 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.