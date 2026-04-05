Kaltfront, Gewitter: Dieses Wetter folgt auf warmen Ostersonntag

Auf einen äußerst warmen Ostersonntag - erstmals in diesem Jahr sind 25 Grad möglich - folgen Gewitter und eine Kaltfront. Die Wetterumstellung ist aber nur regional und kurz. Hier bei uns erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst.

Die Schauer- und Gewitterneigung steigt vom Innviertel her leicht an, so die Meteorologen.

Die Schauer- und Gewitterneigung steigt vom Innviertel her leicht an, so die Meteorologen.

„Sehr sonnig und mild“ ist das Wetter am Ostersonntag, 5. April 2026, in ganz Österreich, wie die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ nun in einem Posting erklären. Wie warm es werden soll, könnt ihr auch hier auf 5min.at nachlesen: Temperaturen am Ostersonntag: Karte zeigt, wo es jetzt wie warm wird. Regional ist dabei auch erstmals in diesem Jahr das Knacken der 25-Grad-Marke möglich. Diese definiert meteorologisch einen „Sommertag“. Möglich ist ein solcher „etwa in Wien, Kärnten und im Inntal“, schreibt auch die „Österreichische Unwetterzentrale“ nun.

©Fotomontage: 5 Minuten & UBIMET Am Ostermontag erwarten uns bis zu 25 Grad.

„Durchwachsenes“ Osterwochenende in Österreich

Dennoch bezeichnen die Experten das Osterwochenende durchaus auch als „durchwachsen“. „Und weil Frühling eben Frühling ist, lassen die ersten Schauer und Gewitter nicht lange auf sich warten. Ab dem Abend steigt vom Innviertel her die Schauer- und Gewitterneigung leicht an“, so die Meteorologen der Österreichischen Unwetterzentrale. Und bei der GeoSphere Austria weiß man: „In der Nacht auf den Ostermontag erreicht uns von Norden her aber bereits die nächste Kaltfront.“

Vorerst kein massiver Wetterumschwung in Österreich

Einen massiven oder langfristigeren Wetterumschwung oder, wie vor einigen Tagen, wieder Schnee bis in die Täler erwartet uns allerdings nicht. Der Ostermontag wird im Süden, Südosten und äußersten Westen des Landes nämlich weiterhin trocken und recht sonnig verlaufen. Im übrigen Österreich sind Wolkenfelder und besonders entlang der Alpennordseite auch Regenschauer zu erwarten. Schnee ist in diesem Zusammenhang erst oberhalb von 1.400 bis 2.000 Metern ein Thema. Spätestens ab dem Nachmittag werden diese Niederschläge abklingen und sich auch nördlich des Alpenhauptkamms vermehrt die Sonne zeigen.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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So geht es wettertechnisch in Österreich nach den Feiertagen weiter

Zum Start in die Arbeitswoche am Dienstag prognostizieren die Experten der GeoSphere Austria größtenteils Sonnenschein. Nur im Bergland an der Alpennordseite und im Südosten sind bis zum Vormittag „einige Wolkenfelder“ vorhanden. Bis inklusive Donnerstag wird es dann meist sonnig sein bei Höchsttemperaturen von bis zu 23 bis 24 Grad. Die Prognose für Freitag ist noch „sehr unsicher“, da sich ein kleinräumiges Tiefdruckgebiet ankündigt. Stand heute werden da die Höchsttemperaturen aber auf zehn bis 15 Grad regelrecht abstürzen.