/ ©FF Flachau
Drei Kinder: Schwerer Unfall auf A10 fordert fünf Verletzte
Ein schwerer Unfall auf der A10 Tauernautobahn hat am Ostersonntag, 5. April 2026, fünf Verletzte gefordert, darunter auch drei Kinder.
Auf der A10 Tauernautobahn ist am Vormittag des Ostersonntags, 5. April 2026, ein voll besetztes Auto bei Flachau (Pongau, Salzburg) frontal in einen Aufpralldämpfer gekracht. Fünf Personen waren in dem Auto, darunter auch drei Kinder. Sie konnten das Fahrzeug selbst verlassen, wurden allerdings verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist aktuell noch unklar. Im Einsatz standen die Rettung, die Feuerwehr Flachau und die Polizei.
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