Drei Kinder: Schwerer Unfall auf A10 fordert fünf Verletzte

Auf der A10 Tauernautobahn ist am Vormittag des Ostersonntags, 5. April 2026, ein voll besetztes Auto bei Flachau (Pongau, Salzburg) frontal in einen Aufpralldämpfer gekracht. Fünf Personen waren in dem Auto, darunter auch drei Kinder. Sie konnten das Fahrzeug selbst verlassen, wurden allerdings verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist aktuell noch unklar. Im Einsatz standen die Rettung, die Feuerwehr Flachau und die Polizei.

©FF Flachau | Auf der A10 bei Flachau hat sich ein schwerer Unfall ereignet. ©FF Flachau | Ein Auto ist frontal in den Aufpralldämpfer gekracht. ©FF Flachau | Fünf Personen, darunter drei Kinder, wurden verletzt.