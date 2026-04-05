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/ ©FF Flachau
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den schweren Unfall von der Seite.
Fünf Verletzte hat ein Unfall am Ostersonntag auf der A10 bei Flachau (Salzburg) gefordert.
A10 / Salzburg
05/04/2026
Bei Flachau

Drei Kinder: Schwerer Unfall auf A10 fordert fünf Verletzte

Ein schwerer Unfall auf der A10 Tauernautobahn hat am Ostersonntag, 5. April 2026, fünf Verletzte gefordert, darunter auch drei Kinder.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)

Auf der A10 Tauernautobahn ist am Vormittag des Ostersonntags, 5. April 2026, ein voll besetztes Auto bei Flachau (Pongau, Salzburg) frontal in einen Aufpralldämpfer gekracht. Fünf Personen waren in dem Auto, darunter auch drei Kinder. Sie konnten das Fahrzeug selbst verlassen, wurden allerdings verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist aktuell noch unklar. Im Einsatz standen die Rettung, die Feuerwehr Flachau und die Polizei.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den schweren Unfall von weiter weg, das zerstörte Auto und den Aufpralldämpfer.
©FF Flachau |
Auf der A10 bei Flachau hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den schweren Unfall von der anderen Seite.
©FF Flachau |
Ein Auto ist frontal in den Aufpralldämpfer gekracht.
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den schweren Unfall von vorne, man sieht den stark beschädigten Aufpralldämpfer.
©FF Flachau |
Fünf Personen, darunter drei Kinder, wurden verletzt.
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