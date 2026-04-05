Brutaler Überfall: Tankstellen-Mitarbeiterin bei Raubversuch verletzt

Am frühen Morgen des 5. April 2026 wurde eine Tankstellenmitarbeiterin in Enns Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Der bislang unbekannte Täter bedrohte die Frau mit einem Werkzeug, verletzte sie leicht und flüchtete ohne Beute.

Ein bislang unbekannter Täter überfiel am 5. April 2026 um 4.15 Uhr eine 34-jährige Tankstellenmitarbeiterin, die gerade eine Tankstelle in Enns öffnen wollte. Er drohte ihr mit einem vorgehaltenen Radmutternschlüssel und forderte Geld. Nach einer kurzen Rangelei vor dem Shop versetzte der Täter der Angestellten einen Schlag mit der Faust und flüchtete in weiterer Folge ohne Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine polizeiliche Fahndung verlief daraufhin negativ.