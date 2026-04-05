2.000 Euro Zoll: Österreicher kauft Rad, bekommt 3 Jahre später Post

2022 hat ein Österreicher ein Rad bestellt, drei Jahre später kam dann eine Rechnung für eine Zoll-Nachzahlung in der Höhe von knapp 2.000 Euro. Der Mann hat sich daraufhin an die Konsumentenschützer des VKI gewandt.

3.800 Euro hat das Rennrad inklusive Versand gekostet, dass sich ein Österreicher im Jahr 2022 aus Großbritannien bestellt hat. „Der Rahmen besteht aus Carbon, der Preis ist üblich“, bestätigt auch der Verein für Konsumenteninformation (VKI). Dieser wurde nun, Jahre später, eingeschaltet. Grund dafür ist ein Brief, der drei Jahre später, im Jahr 2025, beim Käufer eingetrudelt ist. In diesem werden von ihm nicht weniger als 1.926,48 Euro an Zoll nachgefordert.

Falscher Tarif gewählt, „Antidumpingzoll“ aufgebrummt

Der Grund für die Nachforderung: seitens des Verkäufers und des Zustellers wurde ein falscher Zolltarif gewählt. Von der Zollbehörde wurde ihnen daher ein „Antidumpingzoll“ aufgebrummt, weil das Fahrrad wurde in Kambodscha montiert und von dort versendet wurde, erklärt der VKI weiter. Die Nachforderung wollte man daraufhin eben scheinbar auf den Kunden abwälzen.

Laut VKI keine rechtliche Grundlage, dass Kunde nachzahlen muss

Doch Elias Ulrich, Jurist im Europäischen Verbraucherzentrum, stellt fest: „Der Händler hat den Kunden zu keinem Zeitpunkt über etwaige Zollgebühren aufgeklärt. Gleiches gilt für die Herkunft der Ware.“ Eine rechtliche Grundlage, die Nachverzollung dem Kunden aufzubrummen, habe zu keiner Zeit bestanden. Schließlich gab es ein Happy End, wie der VKI weiß: Es dauerte zwar länger, bis die Sache endgültig geklärt war, am Ende konnte die Rechnung dann aber storniert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 23:18 Uhr aktualisiert