150 km/h in 70er Zone: Junger Raser hatte fragwürdige Ausrede parat

Am Samstagabend wurde ein Probeführerscheinbesitzer mit rund 150km/h in einer 70er-Zone gestoppt. Der junge Mann hatte für die Beamten auch eine Ausrede parat.

Am 4. April 2026 führte eine Polizeistreife gegen 22.50 Uhr in Lambach (Wels-Land) Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei konnte ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Wels-Land in einer 70 km/h beschränkten Zone mit einer Geschwindigkeit von rund 150 km/h gemessen werden (abzüglich Toleranz – 144 km/h).

Raser erwischt: „Muss schnell zu Eltern nach Hause“

Der 20-Jährige wurde einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen, wobei er angab es eilig zu haben, da er schnell zu seinen Eltern nach Hause müsse. Dem jungen Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.