250 km/h auf der A1: Raser mit 1,88 Promille sorgt für filmreife Szene

Mit bis zu 250 km/h raste ein Autofahrer über die Westautobahn. Eine Zivilstreife nahm die Verfolgung auf und stoppte den Lenker schließlich, wie sich zeigte war dieser stark alkoholisiert.

Was als Geschwindigkeitskontrolle begann, entwickelte sich zu einer spektakulären Verfolgung. Am Sonntagmorgen wurde ein Fahrzeug auf der A1 bei Sipbachzell mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Als die Polizei die Nachfahrt aufnahm, gab der Lenker weiter Gas. Die Beamten mussten ihrerseits stark beschleunigen, dabei wurden Geschwindigkeiten von bis zu 250 km/h erreicht.

Verfolgung bis Sattledt

Erst im Bereich Sattledt gelang es der Zivilstreife, näher an das Fahrzeug heranzukommen. Nach dem Voralpenkreuz setzten sich die Polizisten neben das Auto und konnten den Lenker erkennen. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine Frau. Als die Beamten das Anhaltezeichen gaben, reagierte der Fahrer abrupt: Er bremste stark ab und lenkte das Fahrzeug auf den Pannenstreifen. Bei der Kontrolle kam es dann zu einer überraschenden Szene. Als die Polizisten zum Fahrzeug gingen, saß plötzlich die Frau am Steuer. Der ursprüngliche Lenker versuchte offenbar, seine Beteiligung zu verschleiern. Doch die Beamten hatten den Fahrer zuvor eindeutig gesehen.

Alkotest ergab 1,88 Promille

Der Mann zeigte sich zunächst uneinsichtig und bestritt, das Fahrzeug gelenkt zu haben. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten jedoch deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht: Der 28-Jährige war mit 1,88 Promille unterwegs. Für den Lenker hatte die Fahrt unmittelbare Folgen. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Zusätzlich musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.050 Euro bezahlen.