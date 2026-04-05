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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Nudelregal eines Supermarktes.
Einkaufen am Feiertag ist bei einigen wenigen Supermärkten am Ostermontag in Österreich möglich.
Österreich
05/04/2026
Am Feiertag

BILLA, SPAR am Ostermontag: Diese Geschäfte haben in Österreich geöffnet

Sowohl am heutigen Ostersonntag als auch am morgigen Ostermontag, 6. April 2026, sind die meisten Geschäfte in Österreich geschlossen. Bei uns findet ihr heraus, bei welchen Supermärkten ihr am Montag dennoch einkaufen könnt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(248 Wörter)

Einige wenige Geschäfte haben österreichweit auch an den Sonn- und Feiertagen geöffnet. Während bei HOFER und Lidl Österreich sowohl am Ostersonntag als auch am Ostermontag die Lichter ausbleiben, erklärt man seitens SPAR und REWE gegenüber 5 Minuten, welche Filialen hierzulande offen sind. Wo ihr am Ostersonntag heute noch einkaufen könnt, könnt ihr auch hier nachlesen: SPAR, BILLA: Einkaufen am Ostersonntag – welche Geschäfte offen sind.

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Welche BILLA-Standorte in Österreich am Ostermontag offen sind

In beiden Fällen gilt jedenfalls, dass nur Märkte mit Sonderöffnungszeiten geöffnet sind. Während das am Ostersonntag auch noch viele Geschäfte in Wintersportorten in Salzburg und Tirol betroffen hat, sind am Ostermontag deutlich weniger Standorte geöffnet. Es betrifft einige wenige in Wien, Salzburg und Kärnten sowie am Flughafen in Schwechat. Welche das genau sind, könnt ihr in der folgenden Infobox oder auch hier online auf der BILLA-Seite herausfinden.

Diese BILLA-Geschäfte haben in Österreich über Ostern geöffnet:

am Ostersonntag und Ostermontag geöffnet sind:

Wien (inklusive Flughafen Wien-Schwechat):

  • Neuer Markt 12, 10 bis 20 Uhr
  • Praterstern, 6 bis 22 Uhr
  • Julius Tandler Platz 3, 6 bis 22 Uhr
  • Europaplatz 1 bis 3, 5.30 bis 23 Uhr
  • Wien-Flughafen, Parkstraße, 6 bis 22 Uhr
  • Schwechat, Ausfahrtsstraße 935, 6.30 bis 22 Uhr
  • Schwechat, Inlandstraße, 5.30 bis 20 Uhr

Salzburg:

  • Grießgasse 19 bis 21, 11 bis 15 Uhr
  • Kaigasse 32, 11 bis 15 Uhr

Kärnten:

  • Bad Kleinkirchheim, Dorfstraße 44, 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
  • Patergassen, Wiedweg 45, 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
  • Mallnitz, Stappitz 159, 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
  • Afritz, Millstätter Straße 103, 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
  • Treffen bei Villach, Eichrainweg 1, 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr
  • Klagenfurt Hauptbahnhof, 6 bis 21 Uhr
Bild auf 5min.at zeigt eine billa-filiale in Graz.
©5 Minuten
In ein paar wenigen BILLA-Filialen kann man auch am Ostermontag einkaufen.

Welche SPAR-Filialen in Österreich am Ostermontag geöffnet haben

Recht ähnlich sieht die Lage bei SPAR aus. Auch hier sind nur einige ausgewählte Standorte in Wintersportorten oder an hoch frequentierten Stellen offen – wie das etwa am Grazer Hauptbahnhof oder am Flughafen Graz der Fall ist. Offen sind übrigens auch SPAR express- und DESPAR express-Standorte an Tankstellen. Auf Nachfrage von 5 Minuten rät man beim Supermarkt-Riesen jedenfalls, hier online nachzuschauen, ob und wann der eigene Lieblingsstandort geöffnet hat.

Foto auf 5min.at zeigt die Spar-Filiale in der Humboldtstraße Graz.
©5 Minuten
Einige wenige Standorte von SPAR sind auch am Ostermontag geöffnet.
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