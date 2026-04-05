Erster Sommertag 2026: So warm war der Ostersonntag in Österreich

Der Frühling zeigte sich von seiner warmen Seite: Am heutigen Ostersonntag wurde in Österreich zum ersten Mal in diesem Jahr die 25-Grad-Marke geknackt.

Am Ostersonntag, 5. April 2026, kletterten die Thermometer im Osten des Landes in sommerliche Höhen. Den Spitzenplatz sicherte sich dabei Mattersburg im Burgenland, das als Erstes die 25-Grad-Marke knackte, das berichtet die Unwetterzentrale Österreich.

Sommer-Einbruch zu Ostern: Hier fiel die 25-Grad-Marke

Besonders im Osten und Nordosten Österreichs wurde die 25-Grad-Marke geknackt – das geht aus aktuellen Messungen der GeoSphere Austria (stand 16.40 Uhr) hervor. Spitzenreiter waren dabei Wien (Innere Stadt) und Bad Vöslau in Niederösterreich, die mit 26,4 °C den bisherigen Jahreshöchstwert markierten. Auch in Mattersburg im Burgenland (26,0 °C), in Wien-Donaufeld (25,9 °C) sowie in Berndorf und Waidhofen an der Ybbs (jeweils 25,8 °C) wurde der Rekord gebrochen. In Oberösterreich wurde in Ostermiething mit 25,2 °C erreicht. Auch in Kärnten wurde in Villach mit 25,4°C und Dellach im Drautal mit 25,2°C den Sommertag erreicht.

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Wo nur noch ein Hauch zum Sommertag fehlte

Während der Osten bereits jubelte, fehlte in vielen anderen Landesteilen nur ein winziges Stückchen auf dem Thermometer. Besonders „bitter“ war es in Salzburg-Freisaal und Wien-Stammersdorf, wo die Temperatur bei 24,9 °C stehen blieb – nur 0,1 Grad trennten diese Stationen vom offiziellen Sommertag. Auch in Tirol (Innsbruck Universität und Lienz) schrammte man mit jeweils 24,8 °C knapp an der Marke vorbei. In der Steiermark war Hartberg mit 24,6 °C am nächsten dran, gefolgt von Leoben mit 24,3 °C. In Pörtschach, Ferlach und St. Andrä (Kärnten) hatte Temperaturen um die 24,8°C.

Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Wien

Station Temperatur Wien Innere Stadt 26.4°C Wien Donaufeld 25.9°C Wien Hohe Warte 25.8°C Wien Mariabrunn 25.3°C Wien Stammersdorf 24.9°C

Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Niederösterreich

Station Temperatur Bad Vöslau 26.4°C Berndorf 25.8°C Waidhofen an der Ybbs 25.8°C Langenlois 25.3°C Wiener Neustadt 25.3°C

Spitzentemperaturen am Ostersonntag im Burgenland

Station Temperatur Mattersburg 26.0°C Güssing 24.5°C Eisenstadt 24.4°C Kleinzicken 24.4°C Lutzmannsburg 24.3°C

Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Oberösterreich

Station Temperatur Ostermiething 25.2°C Altmünster 24.8°C Reichersberg 24.6°C Schärding 24.4°C Mondsee 24.4°C

Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Kärnten

Station Temperatur Villach 25.4°C Dellach im Drautal 25.2°C St. Andrä im Lavanttal 24.8°C Ferlach 24.8°C Pörtschach 24.8°C

Spitzentemperaturen am Ostersonntag in der Steiermark

Station Temperatur Hartberg 24.6°C Leoben 24.3°C Bad Radkersburg 24.1°C Deutschlandsberg 24.1°C Graz Univ./Heinrichstr. 24.1°C

Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Salzburg

Station Temperatur Salzburg Freisaal 24.9°C Salzburg Flughafen 24.3°C Golling 24.2°C Bischofshofen 23.7°C Lofer 23.0°C

Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Tirol

Station Temperatur Lienz 24.8°C Innsbruck Universität 24.8°C Haiming 24.1°C Imst 23.8°C Innsbruck Flughafen 23.8°C

*Informationen: Stand 5. April 2026/ 16.40 Uhr – GeoSphere Austria.