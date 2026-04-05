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Bild auf 5min.at zeigt warme Temperaturen in Wien.
Hier wurden über 25 Grad heute, am Ostersonntag, gemessen!
Österreich
05/04/2026
Über 25 Grad

Erster Sommertag 2026: So warm war der Ostersonntag in Österreich

Der Frühling zeigte sich von seiner warmen Seite: Am heutigen Ostersonntag wurde in Österreich zum ersten Mal in diesem Jahr die 25-Grad-Marke geknackt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
2 Minuten Lesezeit(369 Wörter)

Am Ostersonntag, 5. April 2026, kletterten die Thermometer im Osten des Landes in sommerliche Höhen. Den Spitzenplatz sicherte sich dabei Mattersburg im Burgenland, das als Erstes die 25-Grad-Marke knackte, das berichtet die Unwetterzentrale Österreich.

Sommer-Einbruch zu Ostern: Hier fiel die 25-Grad-Marke

Besonders im Osten und Nordosten Österreichs wurde die 25-Grad-Marke geknackt – das geht aus aktuellen Messungen der GeoSphere Austria (stand 16.40 Uhr) hervor. Spitzenreiter waren dabei Wien (Innere Stadt) und Bad Vöslau in Niederösterreich, die mit 26,4 °C den bisherigen Jahreshöchstwert markierten. Auch in Mattersburg im Burgenland (26,0 °C), in Wien-Donaufeld (25,9 °C) sowie in Berndorf und Waidhofen an der Ybbs (jeweils 25,8 °C) wurde der Rekord gebrochen. In Oberösterreich wurde in Ostermiething mit 25,2 °C erreicht. Auch in Kärnten wurde in Villach mit 25,4°C und Dellach im Drautal mit 25,2°C den Sommertag erreicht.

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Wo nur noch ein Hauch zum Sommertag fehlte

Während der Osten bereits jubelte, fehlte in vielen anderen Landesteilen nur ein winziges Stückchen auf dem Thermometer. Besonders „bitter“ war es in Salzburg-Freisaal und Wien-Stammersdorf, wo die Temperatur bei 24,9 °C stehen blieb – nur 0,1 Grad trennten diese Stationen vom offiziellen Sommertag. Auch in Tirol (Innsbruck Universität und Lienz) schrammte man mit jeweils 24,8 °C knapp an der Marke vorbei. In der Steiermark war Hartberg mit 24,6 °C am nächsten dran, gefolgt von Leoben mit 24,3 °C. In Pörtschach, Ferlach und St. Andrä (Kärnten) hatte Temperaturen um die 24,8°C.

Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Wien

StationTemperatur
Wien Innere Stadt26.4°C
Wien Donaufeld25.9°C
Wien Hohe Warte25.8°C
Wien Mariabrunn25.3°C
Wien Stammersdorf24.9°C

Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Niederösterreich

StationTemperatur
Bad Vöslau26.4°C
Berndorf25.8°C
Waidhofen an der Ybbs25.8°C
Langenlois25.3°C
Wiener Neustadt25.3°C

Spitzentemperaturen am Ostersonntag im Burgenland

StationTemperatur
Mattersburg26.0°C
Güssing24.5°C
Eisenstadt24.4°C
Kleinzicken24.4°C
Lutzmannsburg24.3°C

Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Oberösterreich

StationTemperatur
Ostermiething25.2°C
Altmünster24.8°C
Reichersberg24.6°C
Schärding24.4°C
Mondsee24.4°C

Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Kärnten

StationTemperatur
Villach25.4°C
Dellach im Drautal25.2°C
St. Andrä im Lavanttal24.8°C
Ferlach24.8°C
Pörtschach24.8°C

Spitzentemperaturen am Ostersonntag in der Steiermark

StationTemperatur
Hartberg24.6°C
Leoben24.3°C
Bad Radkersburg24.1°C
Deutschlandsberg24.1°C
Graz Univ./Heinrichstr.24.1°C

Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Salzburg

StationTemperatur
Salzburg Freisaal24.9°C
Salzburg Flughafen24.3°C
Golling24.2°C
Bischofshofen23.7°C
Lofer23.0°C

Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Tirol

StationTemperatur
Lienz24.8°C
Innsbruck Universität24.8°C
Haiming24.1°C
Imst23.8°C
Innsbruck Flughafen23.8°C

*Informationen: Stand 5. April 2026/ 16.40 Uhr – GeoSphere Austria.

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