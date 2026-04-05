Erster Sommertag 2026: So warm war der Ostersonntag in Österreich

Am Ostersonntag, 5. April 2026, kletterten die Thermometer im Osten des Landes in sommerliche Höhen. Den Spitzenplatz sicherte sich dabei Mattersburg im Burgenland, das als Erstes die 25-Grad-Marke knackte, das berichtet die Unwetterzentrale Österreich.
Sommer-Einbruch zu Ostern: Hier fiel die 25-Grad-Marke
Besonders im Osten und Nordosten Österreichs wurde die 25-Grad-Marke geknackt – das geht aus aktuellen Messungen der GeoSphere Austria (stand 16.40 Uhr) hervor. Spitzenreiter waren dabei Wien (Innere Stadt) und Bad Vöslau in Niederösterreich, die mit 26,4 °C den bisherigen Jahreshöchstwert markierten. Auch in Mattersburg im Burgenland (26,0 °C), in Wien-Donaufeld (25,9 °C) sowie in Berndorf und Waidhofen an der Ybbs (jeweils 25,8 °C) wurde der Rekord gebrochen. In Oberösterreich wurde in Ostermiething mit 25,2 °C erreicht. Auch in Kärnten wurde in Villach mit 25,4°C und Dellach im Drautal mit 25,2°C den Sommertag erreicht.
Welches Wetter hast du am Liebsten?
Sonne.
Regen.
Gewitter.
Bewölkt.
Schnee.
Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen. Bis bald auf 5min.at!
Abgestimmt: Mal
Wo nur noch ein Hauch zum Sommertag fehlte
Während der Osten bereits jubelte, fehlte in vielen anderen Landesteilen nur ein winziges Stückchen auf dem Thermometer. Besonders „bitter“ war es in Salzburg-Freisaal und Wien-Stammersdorf, wo die Temperatur bei 24,9 °C stehen blieb – nur 0,1 Grad trennten diese Stationen vom offiziellen Sommertag. Auch in Tirol (Innsbruck Universität und Lienz) schrammte man mit jeweils 24,8 °C knapp an der Marke vorbei. In der Steiermark war Hartberg mit 24,6 °C am nächsten dran, gefolgt von Leoben mit 24,3 °C. In Pörtschach, Ferlach und St. Andrä (Kärnten) hatte Temperaturen um die 24,8°C.
Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Wien
Station
Temperatur
Wien Innere Stadt
26.4°C
Wien Donaufeld
25.9°C
Wien Hohe Warte
25.8°C
Wien Mariabrunn
25.3°C
Wien Stammersdorf
24.9°C
Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Niederösterreich
Station
Temperatur
Bad Vöslau
26.4°C
Berndorf
25.8°C
Waidhofen an der Ybbs
25.8°C
Langenlois
25.3°C
Wiener Neustadt
25.3°C
Spitzentemperaturen am Ostersonntag im Burgenland
Station
Temperatur
Mattersburg
26.0°C
Güssing
24.5°C
Eisenstadt
24.4°C
Kleinzicken
24.4°C
Lutzmannsburg
24.3°C
Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Oberösterreich
Station
Temperatur
Ostermiething
25.2°C
Altmünster
24.8°C
Reichersberg
24.6°C
Schärding
24.4°C
Mondsee
24.4°C
Spitzentemperaturen am Ostersonntag in Kärnten
Station
Temperatur
Villach
25.4°C
Dellach im Drautal
25.2°C
St. Andrä im Lavanttal
24.8°C
Ferlach
24.8°C
Pörtschach
24.8°C
Spitzentemperaturen am Ostersonntag in der Steiermark