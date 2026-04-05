Leichte „Entspannung“ an den Zapfsäulen: Neue Übergewinnsteuer gefordert

Wer am Ostersamstag tankte, kam etwas günstiger davon als noch am Karfreitag. Besonders in Salzburg purzelten die Preise um bis zu 8 Cent. Doch die leichte Abwärtsbewegung ändert nichts an der Grundsatzdebatte.

Fünf EU-Finanzminister haben die EU-Kommission nun offiziell aufgefordert, eine neue Steuer auf Übergewinne zu prüfen.

Fünf EU-Finanzminister haben die EU-Kommission nun offiziell aufgefordert, eine neue Steuer auf Übergewinne zu prüfen.

Während die Preise am Karfreitag, 3. April, einen deutlichen Sprung nach oben machten, zeigt der Trend zum Ostersamstag, 4. April, eine leichte Abwärtsbewegung. Der Median von E-Control zeigt: Diesel sank von 2,209 Euro auf 2,172 Euro (ein Minus von 3,7 Cent). Super sank von 1,789 Euro auf 1,765 Euro (ein Minus von 2,4 Cent).

Im Bundesland-Vergleich:

Bundesland 3. April 2026 4. April 2026 Differenz Salzburg 2,249 Euro 2,169 Euro – 8,0 Cent Vorarlberg 2,239 Euro 2,182 Euro – 5,7 Cent Tirol 2,259 Euro 2,219 Euro – 4,0 Cent NÖ / OÖ 2,214 / 2,187 Euro 2,179 / 2,152 Euro – 3,5 Cent Wien 2,219 Euro 2,187 Euro – 3,2 Cent Steiermark 2,199 Euro 2,180 Euro – 1,9 Cent Burgenland 2,196 Euro 2,185 Euro – 1,1 Cent Kärnten 2,214 Euro 2,207 Euro – 0,7 Cent

Neue Übergewinnsteuer gefordert

Fünf EU-Finanzminister fordern nun eine Prüfung einer neuen Übergewinnsteuer, um die Bevölkerung zu entlasten. Darunter Markus Marterbauer (SPÖ). Wie aus mehreren Medien hervorgeht seien die anderen Finanzminister aus Deutschland, Spanien, Portugal und Italien. Die Initiative, die von fünf EU-Finanzministern getragen wird, fordert die EU-Kommission auf, eine Ausweitung der bisherigen Übergewinnsteuer (eingeführt 2022 mit 33 Prozent) zu prüfen.