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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Auto, das getankt wird.
Fünf EU-Finanzminister haben die EU-Kommission nun offiziell aufgefordert, eine neue Steuer auf Übergewinne zu prüfen.
Österreich
05/04/2026
Tanken

Leichte „Entspannung“ an den Zapfsäulen: Neue Übergewinnsteuer gefordert

Wer am Ostersamstag tankte, kam etwas günstiger davon als noch am Karfreitag. Besonders in Salzburg purzelten die Preise um bis zu 8 Cent. Doch die leichte Abwärtsbewegung ändert nichts an der Grundsatzdebatte.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)

Während die Preise am Karfreitag, 3. April, einen deutlichen Sprung nach oben machten, zeigt der Trend zum Ostersamstag, 4. April, eine leichte Abwärtsbewegung. Der Median von E-Control zeigt: Diesel sank von 2,209 Euro auf 2,172 Euro (ein Minus von 3,7 Cent). Super sank von 1,789 Euro auf 1,765 Euro (ein Minus von 2,4 Cent).

Im Bundesland-Vergleich:

Bundesland3. April 20264. April 2026Differenz
Salzburg2,249 Euro2,169 Euro– 8,0 Cent
Vorarlberg2,239 Euro2,182 Euro– 5,7 Cent
Tirol2,259 Euro2,219 Euro– 4,0 Cent
NÖ / OÖ2,214 / 2,187 Euro2,179 / 2,152 Euro– 3,5 Cent
Wien2,219 Euro2,187 Euro– 3,2 Cent
Steiermark2,199 Euro2,180 Euro– 1,9 Cent
Burgenland2,196 Euro2,185 Euro– 1,1 Cent
Kärnten2,214 Euro2,207 Euro– 0,7 Cent

Neue Übergewinnsteuer gefordert

Fünf EU-Finanzminister fordern nun eine Prüfung einer neuen Übergewinnsteuer, um die Bevölkerung zu entlasten. Darunter Markus Marterbauer (SPÖ). Wie aus mehreren Medien hervorgeht seien die anderen Finanzminister aus Deutschland, Spanien, Portugal und Italien. Die Initiative, die von fünf EU-Finanzministern getragen wird, fordert die EU-Kommission auf, eine Ausweitung der bisherigen Übergewinnsteuer (eingeführt 2022 mit 33 Prozent) zu prüfen.

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