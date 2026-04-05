WM 2026: Head Coach Bader stockt Kader auf

Das erste Camp auf dem langen Weg zur Eishockey-WM 2026 in der Schweiz hat begonnen. Kurz vor dem ersten Training in Wien stockte Head Coach Roger Bader seinen Kader noch einmal auf.

Der Countdown für die Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz läuft: Das österreichische Nationalteam ist am Ostersonntag in Wien in das erste Vorbereitungscamp gestartet. Head Coach Roger Bader nutzt die erste Phase, um vor allem jungen Talenten eine Bühne zu bieten – und hat den Kader kurzfristig auf 25 Mann erweitert. Das geht aus einer aktuellen Aussendung hervor. Die Weltmeisterschaft findet vom 15. bis 31. Mai 2026 statt. Österreich tritt in der Gruppe A in Zürich an und trifft dort auf die Gegner. Der Auftakt erfolgt am 16. Mai gegen Großbritannien.

Nachnominierung: Johannes Neumann erhält Chance

Prominentester Neuzugang im Aufgebot ist der erst 19-jährige Johannes Neumann. Der Stürmer, der aktuell beim schwedischen Top-Club Rögle BK unter Vertrag steht, rückt nach seinen starken Leistungen als U20-Kapitän und seinem Debüt im Februar erneut in das A-Team auf. „Speziell der Start der WM-Vorbereitung ist immer spannend, da am Anfang stets einige junge Spieler die Gelegenheit bekommen, sich zu zeigen“, erklärte Roger Bader.

Erster Halt: Riga

Nach dem ersten Training in der Wiener STEFFL Arena am Ostersonntagnachmittag übersiedelt das Team bereits am Montagvormittag nach Lettland. Dort warten am Mittwoch und Donnerstag (8. und 9. April) die ersten beiden von insgesamt acht Testspielen auf die ÖEHV-Auswahl. Für die Spieler geht es in Riga um alles: Sie müssen das Trainerteam davon überzeugen, dass sie den harten Weg bis zum WM-Kader im Mai mitgehen können.

Der Fahrplan zur WM (Testspiel-Termine)

Österreich bestreitet ein intensives Programm mit Gegnern wie Tschechien, Deutschland und Slowenien: