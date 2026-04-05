Heftiger Flugunfall in Gmunden: Pilot wie durch ein Wunder unverletzt

Am Sonntagnachmittag kam es am Flugplatz Gmunden-Laakirchen zu einem Zwischenfall mit einem Kleinflugzeug. Ein 49-jähriger Pilot aus dem Bezirk Vöcklabruck verunfallte beim Landevorgang.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr auf der Piste West 26 des Flugplatzes. Nach ersten Informationen setzte der Pilot sein Propellerflugzeug zunächst ordnungsgemäß auf der Landebahn auf. Nur wenige Meter später kam es jedoch zu Problemen: Das Flugzeug drehte sich plötzlich nach rechts und geriet von der Piste ab.

Maschine außer Kontrolle

Der Pilot versuchte noch gegenzusteuern, doch ohne Erfolg. In weiterer Folge sprang das Flugzeug über eine kleine Geländeanhöhe neben der Piste. Dabei kam es zu einer folgenschweren Berührung: Die rechte Tragfläche touchierte einen weiteren Hügel. Durch den Aufprall verlor das Flugzeug endgültig die Stabilität. Die Maschine drehte sich weiter nach rechts und kippte schließlich nach vorne. Das Kleinflugzeug kam stark beschädigt abseits der Piste zum Stillstand. Trotz des spektakulären Unfalls blieb der 49-jährige Pilot wie durch ein Wunder unverletzt. Wie es genau zu dem Zwischenfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 18:40 Uhr aktualisiert