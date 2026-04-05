Zeugenaufruf nach versuchtem Opferstock-Aufbruch in Tirol

Die Polizeiinspektion Silz bittet um die Mithilfe der Bevölkerung: Am Karsamstag, dem 4. April 2026, versuchten zwei unbekannte Täter, den Opferstock der Pfarrkirche Silz gewaltsam zu öffnen.

Gegen 16.30 Uhr betraten die zwei Männer den Eingangsbereich der Kirche in der Schulstraße 2. Ausgerüstet mit einem Bolzenschneider setzten sie am Opferstock an, wurden jedoch im letzten Moment von einer aufmerksamen Kirchenbesucherin gestört. Das geht aus einer aktuellen Aussendung der Tiroler Polizei hervor.

Flucht in osteuropäischem Kombi

Nachdem die Täter bei ihrem Vorhaben unterbrochen wurden, flüchteten sie über den Haupteingang. Sie bestiegen ein Fahrzeug und verließen den Tatort mit hoher Geschwindigkeit in westliche Fahrtrichtung.