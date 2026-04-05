Fäuste statt Feierstimmung: Reisegruppe prügelt sich in Gerlos

Am späten Karsamstagabend endete ein gemütlicher Skitag in Gerlos in einer Auseinandersetzung. Vor einem bekannten Après-Ski-Lokal lieferten sich zwei Männergruppen eine heftige Schlägerei.

Gegen 22.20 Uhr kochten die Emotionen zwischen zwei niederländischen Urlaubergruppen hoch. Was laut der Tiroler Polizei zunächst als verbaler Streit begann, entwickelte sich rasch zu einer Schlägerei. Insgesamt acht Personen – jeweils vier pro Gruppe – gingen schließlich mit Faustschlägen und Fußtritten aufeinander los.

Security-Mitarbeiter beendeten Prügelei

Dem Sicherheitspersonal des Lokals gelang es schließlich, die beiden Gruppen voneinander zu trennen und die Situation bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle zu halten. Drei Personen wurden verletzt. Einer der Beteiligten musste mit Verletzungen vom Rettungsdienst in das BKH Schwaz eingeliefert werden. „Sämtliche Beteiligten konnten durch die einschreitenden Streifen ausgemittelt werden. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgt Berichterstattung an die zuständigen Stellen“, so die Tiroler Polizei.