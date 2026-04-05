Unwetter zieht auf: Gewitter erreichen Oberösterreich am Abend

Für Teile Österreichs gilt aktuell eine Wetterwarnung: Am Sonntagabend ziehen aus Bayern neue Schauer und Gewitter auf. Besonders betroffen ist der Norden und Nordosten des Landes, allen voran Oberösterreich.

Im Grenzgebiet zwischen Tschechien und Österreich bei Rohrbach (Oberösterreich) hatte sich bereits am frühen Abend eine Gewitterzelle gebildet. Diese löste sich jedoch rasch wieder auf. Meteorologen rechnen allerdings mit weiterem Nachschub. Neue Gewitterzellen bewegen sich derzeit aus Bayern in Richtung Österreich, 5Minuten hat berichtet. In den nächsten Stunden erreichen sie zunächst den Raum Passau sowie das nördliche Oberösterreich, berichtet Skywarn Austria. Im Laufe der ersten Nachthälfte breiten sich die Gewitter weiter ostwärts aus.

Betroffen sein könnten unter anderem: Schärding

Braunau am Inn

Freistadt

Wels

Steyr

Hagel, Starkregen und Wind möglich

Die Gewitter können von mehreren Begleiterscheinungen begleitet werden: kleinkörniger Hagel, kräftiger Starkregen, lokale Windböen. Die Intensität kann regional unterschiedlich ausfallen. Ab der zweiten Nachthälfte lässt die Gewittertätigkeit wieder nach. Entlang der Alpen sowie nördlich davon bleibt meist nur leichter Regen zurück. Die Lage entspannt sich somit bis zum Morgen.

So wird das Wetter am Ostermontag

Der Montag startet laut Geosphere vielerorts mit dichten Wolken, vor allem im Süden sind noch einzelne Regenschauer möglich. Im Laufe des Tages lockert es von Norden her auf und die Sonne zeigt sich wieder häufiger. An den Alpen halten sich die Wolken am längsten. Der Wind weht teils lebhaft aus westlicher Richtung. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 5 und 10 Grad, tagsüber werden 12 bis 16 Grad erreicht. Damit bleibt das Wetter wechselhaft, aber deutlich ruhiger als noch in der Nacht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 19:52 Uhr aktualisiert