Bergnot: Drei Wanderer aus steilem Schneegelände gerettet

Gegen 10.15 Uhr starteten die drei Wanderer (zwei 22-Jährige und ein 21-Jähriger) aus dem Landkreis Nürnberger Land ihre Tour vom Plansee aus. Als Aufstiegsweg wählten sie den „Zwerchenbergweg“. „Aufgrund der vorherrschenden Schneeverhältnisse kam die Gruppe nur langsam voran. Laut eigenen Angaben brachen die Personen wiederholt bis zur Hüfte im Schnee ein“, so die Tiroler Polizei in einer Aussendung.

Orientierung verloren und im Steilhang festgesetzt

Nach etwa zweieinhalb Stunden verlor die Gruppe im tiefen Schnee den markierten Weg. Anstatt umzukehren, setzten sie den Aufstieg im immer steiler werdenden Gelände fort. Da die Ausrüstung der drei Bayern für diese winterlichen Verhältnisse absolut unzureichend war, entschieden sie sich gegen 13.10 Uhr zum Abbruch. Zu diesem Zeitpunkt war es jedoch bereits zu spät für einen eigenständigen Rückzug: Die Wanderer saßen in so steilem Gelände fest, dass weder ein Auf- noch ein Abstieg möglich war. Um 13.24 Uhr wählten sie schließlich den Notruf.

Taubergung per Hubschrauber

Die Rettung erfolgte aus der Luft: Ein Hubschrauber des Innenministeriums (BMI) lokalisierte die in Not geratenen Wanderer. Mittels Tau wurden alle drei Personen nacheinander aus der Wand geborgen und unverletzt ins Tal geflogen.