Fahndungserfolg im Ötztal, Motorrad-Diebstahl in Innsbruck

In Sölden konnte ein gestohlenes Snowboard seinem Besitzer zurückgegeben werden, während in der Landeshauptstadt nach einem gestohlenen Motorrad gesucht wird.

In Innsbruck-Hötting kam es im Zeitraum zwischen dem 25. März und dem 4. April 2026 zu einem Garagendiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einer Garage ein Motorrad samt Helm, Handschuhen und dem dazugehörigen Zulassungsschein. Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden in mittlerer vierstelliger Eurohöhe. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren. Das geht aus einer aktuellen Aussendung der Tiroler Polizei hervor.

Ermittlungserfolg in Sölden

Nach einem Snowboarddiebstahl am 2. April 2026 vor einem Lokal in Sölden konnte die Polizei nun einen Fahndungserfolg vermelden. Einem 57-jährigen Deutschen war dabei ein Equipment im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages entwendet worden. Umfangreiche Erhebungen führten die Beamten am 4. April zu einem 44-jährigen Franzosen. Das Diebesgut konnte in dessen Personalwohnung in Sölden sichergestellt werden. Der Verdächtige wird nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.