Biker schwer verletzt: 30 Meter in Wiese geschleudert – Unfall mit Auto

Ein Abbiegeunfall forderte am Sonntagnachmittag im Bezirk Hollabrunn (NÖ) einen Schwerverletzten. Ein Motorradfahrer wurde bei einer Kollision mit einem Auto rund 30 Meter weit in eine angrenzende Wiese geschleudert.

Am 5. April 2026 gegen 14.45 Uhr war ein 70-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Korneuburg auf der Bundesstraße 30 im Freilandgebiet von Guntersdorf unterwegs. Der Mann kam aus Richtung Wien und beabsichtigte, an der Kreuzung mit der L 1064 nach links in Richtung Platt abzubiegen. Dabei dürfte der Auto-Lenker einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 23-jährigen Biker, der ebenfalls aus dem Bezirk Hollabrunn stammt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der junge Mann ca. 30 Meter weit in das angrenzende Wiesengelände geschleudert.

Einsatz der Rettungskräfte

Die medizinische Erstversorgung erfolgte durch einen First Responder sowie das Team der Rettung Haugsdorf und einen Notarzt. Der 23-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in das Krankenhaus Horn eingeliefert. Der 70-jährige Auto-Lenker sowie die weiteren Insassen des Autos blieben bei dem Vorfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.