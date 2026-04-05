Frontal-Crash: Feuerwehr musste eingeklemmte Frau befreien

Am Vormittag des Ostersonntags kam es auf der Bundesstraße 41 im Bezirk Gmünd (NÖ) zu einem Verkehrsunfall. Eine Auto-Lenkerin geriet auf die Gegenfahrbahn und löste eine Kollision aus.

Eine 54-Jährige geriet am Sonntagvormittag auf der B 41 in den Gegenverkehr und rammte ein entgegenkommendes Auto.

Eine 54-Jährige geriet am Sonntagvormittag auf der B 41 in den Gegenverkehr und rammte ein entgegenkommendes Auto.

Gegen 10.05 Uhr war eine 54-jährige Frau aus dem Bezirk Gmünd auf der B 41 von Schrems kommend in Fahrtrichtung Gmünd unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn seinen Wagen in die entgegengesetzte Richtung. Im Gemeindegebiet von Hoheneich kam die 54-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache von ihrer Fahrspur ab. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen die linke Vorderseite des entgegenkommenden Fahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 45-Jährigen in den angrenzenden Straßengraben geschleudert.

Feuerwehr-Einsatz zur Bergung

Während der 45-jährige Lenker und seine 30-jährige Beifahrerin den Wagen leicht verletzt selbstständig verlassen konnten, war die 54-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Horn eingeliefert. Das im Graben gelandete Duo wurde ambulant im Klinikum Gmünd behandelt.

Verdacht auf Alkoholisierung

Der Unfall könnte noch rechtliche Konsequenzen für die 54-Jährige haben: Da die Beamten vor Ort deutliche Alkoholisierungsmerkmale feststellten, ordnete die Staatsanwaltschaft Krems eine Blutabnahme an.