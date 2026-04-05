Messer an den Hals: Unbekannter bedroht junge Frau in Linz

Ein beunruhigender Vorfall hat sich am Sonntagnachmittag in Linz ereignet: Eine 22-Jährige wurde bei ihrem Auto plötzlich von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Nach dem Mann, der eine Frau mit einem Messer bedroht hat wird gefahndet.

Nach dem Mann, der eine Frau mit einem Messer bedroht hat wird gefahndet.

Die junge Frau war gegen 13.20 Uhr in der Denkstraße bei ihrem geparkten Fahrzeug beschäftigt, als sich der Täter von hinten näherte. Plötzlich hielt er ihr ein Messer an den Hals. Die Situation muss für die 22-Jährige äußerst bedrohlich gewesen sein.

Täter flüchtet ohne ein Wort

Als sich die Frau umdrehte, ließ der Mann überraschend von ihr ab. Ohne etwas zu sagen, senkte er das Messer und lief in Richtung Remise Kleinmünchen davon. Die 22-Jährige blieb körperlich unverletzt, stand jedoch sichtlich unter Schock. Unmittelbar nach der Anzeige bei der Polizeiinspektion Kleinmünchen wurde eine Fahndung eingeleitet. Einsatzkräfte suchten den Tatort sowie umliegende Bereiche ab, bislang jedoch ohne Erfolg.

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 50 Jahre alt

rund 1,75 bis 1,80 Meter groß

etwas dunkelhäutig

mit Bart

bekleidet mit schwarzem, langärmeligem Shirt, ärmelloser Weste und heller Kappe

Polizei bittet um Hinweise

Wer Hinweise zum Täter geben kann oder den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133-45-3333 entgegengenommen.