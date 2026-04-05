Auto und Führerschein futsch… – mit 173 km/h durch den Hunderter

Ein 62-jähriger Autolenker musste am Ostersonntag seine Reise auf der A5 unfreiwillig beenden. Der Grund? Er war viel zu schnell unterwegs...

Gegen 10.27 Uhr führten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Großkrut im Gemeindegebiet von Poysdorf Lasermessungen durch. Dabei geriet ein Pkw mit tschechischer Zulassung ins Visier der Polizisten. Der Wagen raste mit 173 km/h durch einen Bereich, in dem eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h galt. Das geht aus einer aktuellen Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich hervor.

Fahrzeug und Führerschein weg

Da die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 73 km/h überschritten wurde, machten die Beamten von den strengen gesetzlichen Möglichkeiten Gebrauch. Dem 62-jährigen tschechischen Staatsbürger wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem wurde sein Fahrzeug gemäß der aktuellen Rechtslage vorläufig beschlagnahmt. Damit nicht genug: Zur Sicherung des Verfahrens hob die Polizei eine vierstellige Eurosumme als Sicherheitsleistung ein.