So startet Österreich in den Ostermontag

Nach dem sommerlichen Osterwochenende präsentiert sich das Wetter am Montag zweigeteilt. Während sich einige Regionen weiterhin über Frühlingsgefühle freuen dürfen, wird es in anderen Teilen des Landes wechselhaft und windig.

Wer den Feiertag im Freien verbringen möchte, hat in der südlichen Hälfte Österreichs die besten Karten. GeoSphere Austria prognostiziert: „Der Süden, Südosten und äußerste Westen bieten trockenes und recht sonniges Wetter.“ Hier steigen die Temperaturen am Nachmittag auf bis zu 23 Grad. In den restlichen Landesteilen zeigt sich der April hingegen von seiner unbeständigen Seite. Laut den Experten sind dort „vorerst Wolkenfelder vorhanden, dazu sind besonders entlang der Alpennordseite einige Regenschauer zu erwarten.“ Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 1400 und 2000 m Seehöhe. Es gibt jedoch Hoffnung für den Nachmittag: „Ab dem Nachmittag klingen die Schauer ab und die Wolken werden langsam weniger. Somit zeigt sich auch hier noch regional die Sonne.“ Die Frühtemperaturen liegen je nach Windstärke zwischen 1 und 13 Grad.

Die Lage am Berg

Für Bergsteiger und Tourengeher wird es am Montagvormittag ungemütlich, besonders im Bereich vom Tiroler Unterland bis zu den Türnitzer Alpen, wo viele Gipfel in „Nebel und Wolken“ stecken. Es kann regnen oder schneien. Deutlich freundlicher bleibt es hingegen in höheren Lagen im Westen sowie an der Alpensüdseite, wo laut GeoSphere Austria „sonniges Wetter“ dominiert. Wanderer sollten sich jedoch auf einen Temperatursturz einstellen: „Durch den kräftigen, am Alpenostrand stürmischen Nordwestwind wird es kälter als am Sonntag.“ In 2000 m Höhe kühlt es auf Werte zwischen 0 und 5 Grad ab.