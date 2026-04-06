Ostern per Klick: So bestellten Österreichs Haushalte

Süß, spontan und manchmal richtig groß: Neue Daten zeigen, wie sich das Osterfest in Österreich verändert hat und warum viele kurzfristig online bestellten.

Oster-Boom per App: Rund um die Feiertage landeten besonders viele Süßigkeiten, Tulpen und Last-Minute-Einkäufe in den digitalen Warenkörben der Österreicher:innen.

Oster-Boom per App: Rund um die Feiertage landeten besonders viele Süßigkeiten, Tulpen und Last-Minute-Einkäufe in den digitalen Warenkörben der Österreicher:innen.

Wer kurz vor Ostern noch schnell etwas brauchte, griff immer öfter zum Handy statt zum Einkaufskorb. Daten von Wolt zeigten: Rund um die Feiertage stieg die Zahl der Bestellungen deutlich, vor allem bei Süßigkeiten, Schokolade und spontanen Last-Minute-Einkäufen. Das Osterfest wurde damit zwar nicht neu erfunden, aber immer öfter digital ergänzt.

Zwischen Reindling und Striezel

Trotz aller Online-Trends blieben viele Traditionen fest verankert. Ob Pinze im Osten, Kärntner Reindling im Süden oder Fochaz in Tirol – Österreichs Ostertische waren regional geprägt. Klassiker wie Osterstriezel oder Osterlamm fanden sich hingegen im ganzen Land. Vieles davon wurde weiterhin bewusst in lokalen Bäckereien gekauft und stand für echtes Handwerk.

Süßes vor dem Fest

Besonders in den Tagen vor Ostern zeigte sich ein klarer Trend: Die Nachfrage nach Süßem stieg stark an. Schokolade, Kekse und Desserts landeten besonders häufig im Warenkorb. Ganz vorne mit dabei waren Cookies, Brownies und internationale Schokoladenspezialitäten. Auch klassische Backwaren wie Zimtschnecken, Croissants oder Nusskipferl zählten zu den Favoriten.

Große Körbe, große Summen

Auffällig war auch: Die Bestellungen wurden größer. Gerade Familien bestellten kurz vor den Feiertagen oft gleich alles auf einmal. 2025 erreichten einzelne Warenkörbe Werte von rund 300 Euro. In Salzburg wurde etwa eine besonders süße Bestellung mit Palatschinken im Wert von 254 Euro aufgegeben. Gleichzeitig zeigte sich: Auch gesunde Einkäufe hatten ihren Platz – etwa eine Bestellung mit Salaten im Wert von 318 Euro.

Tulpen, Bier und Bananen

Neben Süßem landeten auch Getränke und frische Produkte im digitalen Einkaufskorb. Besonders gefragt waren Biere von heimischen Brauereien wie Ottakringer, Stiegl oder Wieselburger, dazu Softdrinks sowie Obst und Gemüse wie Bananen oder Avocados. Und auch der Frühling zog ein: Tulpen zählten rund um Ostern zu den meistbestellten Non-Food-Artikeln.