Unfall endet für 7-Jährige im Krankenhaus

Am frühen Abend des 5. April kam es auf der Trinser Landesstraße im Ortsgebiet von Trins zu einem bösen Unfall, bei dem eine Siebenjährige verletzt wurde. Doch was war passiert? Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 49-jähriger Österreicher mit dem Auto taleinwärts, als die Siebenjährige plötzlich aus einer Gebäudezufahrt auf die Straße trat, um diese zu überqueren. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: „Das Kind prallte mit dem Kopf gegen den beifahrerseitigen Seitenspiegel des Fahrzeuges und kam dabei zu Sturz“, so die Polizei. Nach der Erstversorgung wurde die Siebenjährige zur weiteren medizinischen Abklärung mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.