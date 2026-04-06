Schraubenzieher-Attacke vor Innsbrucker Lokal: Zwei Männer im Spital

Nach einem Streit vor einem Gastronomiebetrieb sind in der Nacht auf Sonntag zwei Männer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter konnte kurz nach der Tat festgenommen werden.

Ein Streit mit Folgen: „Am 5. April 2026, gegen 22.20 Uhr, kam es vor einem Gastronomiebetrieb in Innsbruck-Amras zu einer Körperverletzung“, berichtet die Landespolizeidirektion Tirol. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Mitarbeitern und einem Essenslieferanten. Laut Polizei wartete der 34-Jährige anschließend vor dem Lokal auf die beiden Männer.

Angriff nach erneutem Streit

Als die Situation erneut hochkochte, eskalierte der Konflikt. „Nach erneuten verbalen Streitigkeiten verletzte der 34-Jährige den 23-Jährigen im Gesicht“, so die Polizei. Doch damit nicht genug: Auch der zweite Mann wurde attackiert. Der 29-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich der Rippen – verursacht durch einen mitgeführten Schraubenzieher. Danach ergriff der Angreifer die Flucht.

Schnelle Festnahme

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein – mit Erfolg. „Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der 34-Jährige in seinem Fahrzeug wenig später durch eine SIG-Streife angehalten und festgenommen werden“, heißt es vonseiten der Exekutive. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.

Verletzte im Krankenhaus

Für die beiden Opfer endete der Abend im Krankenhaus. „Der 29-Jährige und der 23-Jährige wurden mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht“, bestätigt die Polizei. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine weiteren Details vor. Der festgenommene Mann zeigt sich bislang nicht geständig. „Der 34-Jährige zeigte sich bisher nicht geständig“, so die Landespolizeidirektion Tirol abschließend. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf sind noch im Gange.