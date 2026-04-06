Tödlicher Unfall: Motorradfahrer (43) prallt ungebremst in Hütte

Ein Motorradunfall in Niederösterreich nahm am Ostersonntag einen tragischen Ausgang: Für einen 43-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Auf die tragischste Weise endete ein Motorradunfall am Ostersonntag (5. April) für einen 43-jährigen Rumänen. Der Mann, der im Bezirk Baden lebte, war am Nachmittag als Schlusslicht einer Motorradgruppe im Freilandgebiet von Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) unterwegs, als das Unglück passierte: Nach einem Überholvorgang geriet der 43-Jährige am Ende einer Linkskurve immer weiter an den rechten Fahrbahnrand, überfuhr eine Böschung und prallte nahezu ungebremst in eine Hütte am Straßenrand.

Passanten leisteten Erste Hilfe

Mehrere nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten bis zum Eintreffen der

Rettungskräfte Erste Hilfe, doch alle Mühen erwiesen sich leider als vergeblich. „Der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 3 konnte nach erfolgloser Reanimation nur mehr den Tod des Lenkers feststellen“, schildert die Polizei.