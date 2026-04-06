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/ ©Montage Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradunfall und eine Kerze.
Der 43-Jährige verstarb nach dem Motorradunfall.
Neunkirchen/NÖ
06/04/2026
Tragisches Unglück

Tödlicher Unfall: Motorradfahrer (43) prallt ungebremst in Hütte

Ein Motorradunfall in Niederösterreich nahm am Ostersonntag einen tragischen Ausgang: Für einen 43-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)

Auf die tragischste Weise endete ein Motorradunfall am Ostersonntag (5. April) für einen 43-jährigen Rumänen. Der Mann, der im Bezirk Baden lebte, war am Nachmittag als Schlusslicht einer Motorradgruppe im Freilandgebiet von Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich) unterwegs, als das Unglück passierte: Nach einem Überholvorgang geriet der 43-Jährige am Ende einer Linkskurve immer weiter an den rechten Fahrbahnrand, überfuhr eine Böschung und prallte nahezu ungebremst in eine Hütte am Straßenrand.

Passanten leisteten Erste Hilfe

Mehrere nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten bis zum Eintreffen der
Rettungskräfte Erste Hilfe, doch alle Mühen erwiesen sich leider als vergeblich. „Der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 3 konnte nach erfolgloser Reanimation nur mehr den Tod des Lenkers feststellen“, schildert die Polizei.

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