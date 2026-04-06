18-jähriger Auto-Lenker kracht in Garage und reißt Straßenlaterne um

Am Sonntagabend ereignete sich in der Harder Achstraße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden.

Am späten Abend des 5. April kam es in der Harder Achstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer „verlor vermutlich aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit an die Verhältnisse die Kontrolle“ über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen eine Garage und „drehte sich der PKW gegen den Uhrzeigersinn“, woraufhin er eine Straßenlaterne und eine Mauer rammte. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die Laterne „aus dem Boden gerissen“ wurde und umkippte. Auch ein Zaun und ein Verteilerkasten wurden beschädigt.

Vier Personen im Krankenhaus

„Alle vier Insassen wurden durch den Unfall verletzt“ und vom Rettungsdienst ins LKH Bregenz transportiert. Während am Auto ein „erheblicher Sachschaden“ entstand, verlief ein Alkotest negativ.