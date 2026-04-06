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Das Bild auf 5min.at zeigt das LKH Bregenz.
Ein 18-jähriger Auto-Lenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Hard/Vorarlberg
06/04/2026
Am späten Abend

18-jähriger Auto-Lenker kracht in Garage und reißt Straßenlaterne um

Am Sonntagabend ereignete sich in der Harder Achstraße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)

Am späten Abend des 5. April kam es in der Harder Achstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer „verlor vermutlich aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit an die Verhältnisse die Kontrolle“ über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte zunächst gegen eine Garage und „drehte sich der PKW gegen den Uhrzeigersinn“, woraufhin er eine Straßenlaterne und eine Mauer rammte. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die Laterne „aus dem Boden gerissen“ wurde und umkippte. Auch ein Zaun und ein Verteilerkasten wurden beschädigt.

Vier Personen im Krankenhaus

„Alle vier Insassen wurden durch den Unfall verletzt“ und vom Rettungsdienst ins LKH Bregenz transportiert. Während am Auto ein „erheblicher Sachschaden“ entstand, verlief ein Alkotest negativ.

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