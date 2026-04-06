Frontal-Crash: Straße nach Unfall eine Stunde gesperrt

Zwei Autos, vier Verletzte und eine einstündige Straßensperre: Am späten Sonntagnachmittag kam es auf der Jagdbergstraße in Thüringerberg (Vorarlberg) zu einer Kollision.

Die Frontalkollision zwischen einem 27-jährigen und einem 40-jährigen Lenker endete mit Totalschaden an beiden Autos.

Die Frontalkollision zwischen einem 27-jährigen und einem 40-jährigen Lenker endete mit Totalschaden an beiden Autos.

Ein 27-jähriger Lenker aus Richtung Schnifis und ein entgegenkommender 40-jähriger Autofahrer prallten auf der Jagdbergstraße zusammen. „Aus bislang unbekannten Gründen“ kam es laut der Vorarlberger Polizei zur „Frontalkollision der beiden genannten Fahrzeuge“.

Der Einsatz erforderte ein großes Aufgebot:

Neun Sanitäter, ein Notarzt und 25 Feuerwehrmänner waren vor Ort. „Alle 4 Insassen wurden verletzt“ und nach der Erstversorgung in das LKH Bludenz transportiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils „Totalschaden“. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die „Unfallstelle für zirka 1 Stunde gesperrt“. Auch hier verliefen die Alkotests bei beiden Lenkern negativ.