Bei Schitour verletzt – 63-Jährige per Heli gerettet

Im Höllengebirge im Bezirk Vöcklabruck ist eine 63-Jährige bei einer Schitour verunglückt. Nach einem Sturz im Schnee musste sie per Rettungshubschrauber ins Salzkammergut-Klinikum geflogen werden.

Ein Ausflug ins Höllengebirge endete am Ostersonntag, 5. April 2026, für ein Ehepaar aus dem Bezirk Gmunden (Oberösterreich) abrupt. Gegen 10 Uhr starteten die beiden bei der Bergstation der Feuerkogelseilbahn in Ebensee zu einer geplanten Schitour. Die Route sollte sie über die Riederhütte und das Hochleckenhaus führen, ehe die Abfahrt über das Aurachkar vorgesehen war. Doch so weit kam es nicht. Kurz nach dem Hochleckenhaus passierte der Unfall.

Plötzlich eingebrochen

Die 63-jährige Frau schnallte ihre Schier ab, um eine Passage zu Fuß zu bewältigen. Dabei kam es zu dem folgenschweren Zwischenfall. Beim Abstieg brach sie mit dem linken Fuß durch die Schneedecke. Die Folge: eine Verletzung unbestimmten Grades. An ein Weitergehen war nicht mehr zu denken.

Notruf abgesetzt

Ihr 67-jähriger Ehemann reagierte rasch und setzte einen Notruf ab. Einsatzkräfte wurden alarmiert, um die verletzte Frau so schnell wie möglich zu versorgen. Die Bergung erfolgte schließlich durch einen Rettungshubschrauber. „Die 63-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck geflogen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.