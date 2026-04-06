Kallham: Drei Verletzte nach Frontalcrash – Lenkerin betrunken

In Kallham (Bezirk Grieskirchen) ist es in den frühen Morgenstunden am Ostermontag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Drei Frauen wurden verletzt, eine Lenkerin stand unter Alkoholeinfluss.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Ostermontag, dem 6. April 2026, gegen 4 Uhr früh auf einer Gemeindestraße im Ortsgebiet von Kallham (Oberösterreich) ereignet. Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Schärding war mit ihrem Auto von Untersameting in Richtung Hof unterwegs. Zur selben Zeit kam ihr ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Grieskirchen entgegen. Auf Höhe des Festgeländes Hof kam es schließlich zur folgenschweren Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kam, ist derzeit nicht näher bekannt.

Drei Frauen verletzt ins Krankenhaus gebracht

Im Fahrzeug des 46-Jährigen befanden sich insgesamt vier Personen. Neben dem Lenker waren noch eine 42-Jährige sowie zwei 21-jährige Frauen aus den Bezirken Grieskirchen und Schärding mit an Bord. Während die beiden Lenker den Unfall unverletzt überstanden, wurden die drei Mitfahrerinnen verletzt. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und mussten nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Ried im Innkreis gebracht werden.

Alkotest zeigt deutliche Beeinträchtigung

Besonders brisant: Ein Alkotest bei der 47-jährigen Lenkerin fiel deutlich positiv aus. „Ein durchgeführter Alkotest bei der 47-jährigen Lenkerin ergab 1,74 Promille. Der Führerschein wurde der Frau vorläufig abgenommen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.