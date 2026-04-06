Vollbremsung führt zu Crash – zwei Verletzte

Ein Vorrangfehler beim Abbiegen löste Sonntagabend in Bludenz eine Kettenreaktion aus. Zwei Frauen wurden verletzt, eine davon schwer im Oberschenkelbereich.

Gegen 18 Uhr ereignete sich am Sonntag im Bereich der Autobahnausfahrt „Bludenz-Montafon“ ein Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Auto-Lenker kam von der A14 und beabsichtigte, nach links auf die L188 in Richtung Bludenz abzubiegen. „Während dem Abbiegevorgang übersah der 80jährige Mann offensichtlich den von links kommenden PKW“, so die Polizei. Der vorrangberechtigte 75-jährige Lenker reagierte und „musste eine Vollbremsung einleiten“. Eine unmittelbar hinter ihm fahrende 62-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und „fuhr mit ihrem PKW auf das bremsenden Fahrzeug auf“.

Schwere Verletzungen und hoher Sachschaden

Während die beiden männlichen Lenker keine Verletzungen davontrugen, wurde die Beifahrerin des 75-Jährigen mit Nackenschmerzen „vorsorglich zur Untersuchung ins LKH Bludenz verbracht“. Schwerer traf es die nachfolgende Lenkerin: Sie kam mit dem „Verdacht auf einen Bruch des linken Oberschenkels“ ins LKH Feldkirch. An den beteiligten Fahrzeugen entstand „erheblicher Sachschaden“. Die Feuerwehr Bludenz mit 20 Mann sowie mehrere Rettungsteams waren vor Ort. Ein bei allen Beteiligten durchgeführter „Alkotest verlief negativ“.