Traum vom Eigenheim? So leben die meisten Österreicher wirklich

Platzmangel in den Alpen und der massive soziale Wohnbau in Städten lassen den Traum vom eigenen Haus in Österreich schwinden.

Platzmangel in den Alpen und der massive soziale Wohnbau in Städten lassen den Traum vom eigenen Haus in Österreich schwinden.

Das Einfamilienhaus gilt in Österreich als das ultimative Lebensziel. Doch ein Blick auf die aktuellen Daten einer Studie von Datapulse Research zeigt: Die Realität sieht längst anders aus. Nur noch 50,4 Prozent der Bevölkerung leben in einem Haus… ein historischer Tiefstand, der Österreich immer näher an den EU-Schnitt rückt. Warum verliert das „Haus im Grünen“ an Boden? Mehrere entscheidende Faktoren prägen unsere neue Wohnwirklichkeit.

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Der „Wien-Effekt“: Eine Stadt drückt den Schnitt

Österreich ist ein Land der Mieter, und das liegt vor allem an seiner Hauptstadt. Während in Bundesländern wie dem Burgenland noch über 60 Prozent im eigenen Haus wohnen, sind es in Wien gerade einmal 6 Prozent. „Wien zieht den nationalen Hausanteil erheblich nach unten“, heißt es in der Studie. Mit rund 220.000 Gemeindebauwohnungen und 200.000 Genossenschaftseinheiten leben etwa 60 Prozent der Wiener Bevölkerung in gefördertem Wohnraum. „Allein diese eine Stadt zieht den nationalen Hausanteil erheblich nach unten“, so in der Studie.

Alpine Geografie: Wenn der Platz ausgeht

Österreich besteht zu rund 62 Prozent aus Gebirge. Das klingt romantisch, ist bautechnisch aber eine enorme Hürde. Nur etwa ein Drittel der Landesfläche gilt als „Dauersiedlungsraum“, also als tatsächlich bebaubar. In alpinen Regionen wie Tirol, Vorarlberg und Salzburg führt dieser Platzmangel zu extrem hohen Grundstückspreisen. Die logische Folge: Mehrfamilienhäuser sind oft die „einzige praktikable Option“.

Boom im Geschossbau

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: In Städten wie Wien wurden zuletzt über 10 Wohnungen pro 1.000 Einwohner fertiggestellt – die höchste Quote im Land. Schätzungsweise 55 bis 60 Prozent des gesamten Wohnungsangebots entfallen mittlerweile auf Mehrfamilienhäuser. „Österreich weist eine Wohneigentumsquote deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 70 Prozent auf“, das geht aus der aktuellen Studie hervor. „Der umfangreiche soziale Wohnungsbau verringert den finanziellen Anreiz zum Eigentumserwerb“.