Schwer kranker Fan erlebt seinen Herzensclub LASK ein letztes Mal

4:1 für den LASK gegen Austria Wien, doch in Linz ging es um viel mehr als Fußball. Ein schwer kranker Fan durfte sein Team noch einmal live erleben. Ein Tag voller Gänsehaut, der tausende Menschen bewegte.

Markus (51) ist nicht nur Fan, sondern ein echter Fußballmensch. Früher selbst auf dem Platz aktiv, später als Trainer engagiert, hat der Familienvater seine Leidenschaft stets gelebt. Fußball war für ihn nie Nebensache, sondern ein fixer Bestandteil seines Lebens. Dann änderte eine unheilbare Krankheit alles. Markus ist heute rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen. Seine Kräfte schwinden. Doch sein Wunsch blieb: noch einmal den LASK live im Stadion sehen.

Ein letzter Wunsch wird Realität

Seine Frau wandte sich an den Verein „Rollende Engel“. Für die ehrenamtlichen Helfer war sofort klar: Dieser Wunsch muss erfüllt werden. Mit viel Einsatz wurde organisiert, geplant und vorbereitet, bis aus einer Idee Wirklichkeit wurde. Am Ostersonntag, dem 5. April, holten sie Markus von zu Hause ab. Seine Fahrtrage war in den Farben seines Herzensvereins gestaltet. Als er die Helfer sah, konnte er seine Emotionen nicht zurückhalten – Tränen der Freude flossen.

©Verein Rollende Engel Dank dem Verein „Rollenden Engeln“ wurde Markus’ letzter Wunsch Wirklichkeit.

4:1-Sieg vor besonderer Kulisse

Im Stadion wartete ein Moment, den niemand so planen kann: tausende Fans, die Markus feierten. Transparente, Applaus und Gesänge machten klar – dieser Tag gehört ihm. Auch sportlich lieferte der LASK ab. Mit einem klaren 4:1-Sieg gegen Austria Wien sorgten die Linzer für Jubel. Die Treffer erzielten Modou Kéba Cissé (4.), Kasper Jørgensen (12.), Moses Usor (13.) und Sasa Kalajdzic (32.). Für die Austria traf Lee Tae-seok (16.). Beim Einlaufen klatschten die Spieler mit Markus ab. Trainer Didi Kühbauer und das Team nahmen sich Zeit für persönliche Worte.

©Verein Rollende Engel | Tausende Fans sorgen für Gänsehaut – dieser Tag gehört ganz Markus.

Momente, die bleiben

Nach dem Spiel wurde es noch einmal besonders emotional. Die Spieler kamen zu Markus, sprachen mit ihm und erfüllten ihm Autogrammwünsche – auf seinem Trikot, seinem Schal und sogar auf seiner Bettwäsche. Für einen kurzen Moment trat alles andere in den Hintergrund. Es zählte nur der Augenblick. Wieder zu Hause angekommen, ließ Markus über seinen Computer ausrichten: „Danke, dass ich diesen Tag dank euch noch einmal erleben durfte.“