Niederösterreich: 38-Jährige in Garten erschlagen – Mord

Am Ostersonntag gegen 18.30 Uhr soll eine 38-jährige Frau mit schweren Kopfverletzungen tot im Garten eines Wohnhauses in Sooß aufgefunden worden sein. Das geht aus einem Bericht der Kronen Zeitung hervor. Der mutmaßliche Täter, der Ehemann, soll bereits gefasst worden sein.