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Niederösterreich: 38-Jährige in Garten erschlagen – Mord
Eine 38-jährige Frau wurde am Ostersonntag in einem Garten in Sooß (Niederösterreich) erschlagen aufgefunden.
Am Ostersonntag gegen 18.30 Uhr soll eine 38-jährige Frau mit schweren Kopfverletzungen tot im Garten eines Wohnhauses in Sooß aufgefunden worden sein. Das geht aus einem Bericht der Kronen Zeitung hervor. Der mutmaßliche Täter, der Ehemann, soll bereits gefasst worden sein.
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