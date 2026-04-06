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/ ©APA/MAX SLOVENCIK
Bild auf 5min.at zeigt die Polizei bei einem Tatort in Wien.
Im Zentrum der Ermittlungen steht der Ehemann der Frau.
Niederösterreich
06/04/2026
Bluttat

Niederösterreich: 38-Jährige in Garten erschlagen – Mord

Eine 38-jährige Frau wurde am Ostersonntag in einem Garten in Sooß (Niederösterreich) erschlagen aufgefunden.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(51 Wörter)

Am Ostersonntag gegen 18.30 Uhr soll eine 38-jährige Frau mit schweren Kopfverletzungen tot im Garten eines Wohnhauses in Sooß aufgefunden worden sein. Das geht aus einem Bericht der Kronen Zeitung hervor. Der mutmaßliche Täter, der Ehemann, soll bereits gefasst worden sein.

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