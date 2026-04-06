Vollbrand in Kitzbühel: 80-jährige Hausbesitzerin rettet sich vor Flammen

Am frühen Montagmorgen kam es in Kitzbühel zu einem Brand. Gegen 6.30 Uhr bemerkte eine 80-jährige Hausbesitzerin das Feuer in ihrem Einfamilienhaus. Sie „verließ […] unverletzt das Haus und verständigte die Feuerwehr“, so die laut der Tiroler Polizei. Trotz der raschen Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Kitzbühel konnte das Übergreifen der Flammen nicht verhindert werden. Laut Polizeibericht wurde das Gebäude durch das Feuer „vollständig zerstört“. Die Erhebungen zur genauen Brandursache sind derzeit noch im Laufen.